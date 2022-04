1. FC Köln: Nationalspieler trainiert bei der U23

Der slowakische Nationalspieler Ondrej Duda vom 1. FC Köln hat nach seinem Ausschluss vom Bundesliga-Team bei der Regionalliga-Reserve mittrainiert.

In der laufenden Saison gehörte Ondrej Duda zum Stammpersonal beim 1. FC Köln. Der 52-fache slowakische Nationalspieler (fünf Tore) kommt bisher auf 29 Spiele, hatte bis zum vergangenen Wochenende nur ein Spiel wegen einer Gelbsperre verpasst. Beim 3:1-Erfolg bei Arminia Bielefeld saß er erstmals 90 Minuten auf der Bank.

Nach Informationen des Express hatte sich der 27-Jährige zehn Minuten vor Abpfiff der Begegnung geweigert, sich warm zu machen. „Wir sind im Fußball, jeder ist mit Emotionen dabei. Ondrej genauso wie das Trainerteam. Er hat am Wochenende aus der Enttäuschung heraus reagiert“, sagte Erste-Trainer Steffen Baumgart.

Da er aus disziplinarischen Gründen nun vom Training der ersten Mannschaft ausgeschlossen wurde, hält er sich nun bei der Regionalliga-Reserve der Domstädter fit: „Er hat mich am Montag angerufen und gebeten, dass er heute mittrainiert“, berichtet U21-Trainer Mark Zimmermann gegenüber dem „Geissblog“. Wie es in der Woche noch weitergeht, steht allerdings noch nicht fest. Da die Zimmermann-Elf schon am Freitagmittag das kleine Rheinderby bei Fortuna Düsseldorf spielen muss, gäbe es aber ohnehin nur drei Einheiten. Duda selbst habe sich nach dem Training nicht äußern wollen.

Eine ständige Maßnahme soll dies jedoch nicht bleiben. Baumgart hat dem Offensivspieler nach dessen Denkpause eine Rückkehr ins Mannschaftstraining in Aussicht gestellt. „Wenn alles normal läuft, wird er nächste Woche wieder dabei sein. Und dann ist auch wieder alles gut. Ondrej ist ein wichtiger Teil dieser Mannschaft. Das bleibt er auch“, sagte der Fußballlehrer am Dienstag.

Der Vertrag des Slowaken läuft noch bis 2024. In der vergangenen Saison, seiner ersten beim FC, hatte Duda mit 7 Toren und 6 Vorlagen maßgeblichen Anteil am Klassenerhalt des Klubs.