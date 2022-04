Regionalliga West: SV Straelen präsentiert neuen Trainer

Bereits am Dienstag berichtete RS davon, dass Steffen Weiß neuer Trainer des SV Straelen wird. Nun ist es offiziell.

Schon in den letzten Tagen kursierte der Name Steffen Weiß immer wieder an der Römerstraße. Jetzt hat der SV Straelen die Meldung es bestätigt: Weiß wird neuer Trainer des SVS und soll den Verein in der Regionalliga West vor dem Abstieg bewahren. Mäzen Hermann Tecklenburg sah die Veränderung als notwendig an und hat sich für den 33-Jährigen entschieden.

Weiß hat in der Hinrunde der laufenden Saison die SG Sonnenhof-Großaspach in der Regionalliga Südwest trainiert, ehe er im Dezember 2021 entlassen wurde. Davor war er als NLZ-Leiter beim Halleschen FC und Trainer der U21 des Hamburger SV tätig. Nun soll er den SV Straelen retten.

Gegenüber RS erklärte Zedi: „Wir wollten nochmal einen neuen Impuls setzen. Wir haben die letzten Wochen durchleuchtet und müssen einfach sagen, dass unter dem Strich, der eine oder andere Punkt zu wenig dabei herumkam.“

Die Mission des neuen Trainers macht er unmissverständlich klar: „Im besten Fall wollen wir mit ihm natürlich den Klassenerhalt schaffen und vielleicht auch die Sensation vom Pokalfinale erreichen. Der Trainer wird von mir jede Unterstützung bekommen. Es geht hier nicht um persönliche Eitelkeiten, sondern um das große Ganze.“

Zunächst unterschreibt der A-Lizenz-Inhaber bis zum Saisonende, eine Weiterbeschäftigung ist wohl nur bei einem Regionalliga-Verbleib angedacht. Der Sportdirektor sagt dazu: „Es hängt von dem ab, was jetzt am Ende dabei herumkommt. Ich gehe mal davon aus, dass er beim Klassenerhalt hier weitermachen wird.“ Sein Debüt wird Weiß schon am Wochenende beim Auswärtsspiel gegen die U23 von Borussia Mönchengladbach (23. April, 14 Uhr) geben.