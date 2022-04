Regionalliga West: Straelen hat offenbar neuen Trainer gefunden

Der SV Straelen hat offenbar einen neuen Trainer gefunden. Nach Informationen dieser Redaktion übernimmt ein Trainer, der zuletzt in der Regionalliga Südwest tätig war.

Der SV Straelen ist auf der Suche nach einem neuen Cheftrainer offenbar fündig geworden. Nach Informationen dieser Redaktion soll Steffen Weiß die Mannschaft von der Römerstraße übernehmen. Eine offizielle Bestätigung des Vereins steht allerdings noch aus. „Wenn es etwas zu verkünden gibt, werden wir es schon verkünden“, kommentiert Straelens Sportlicher Leiter Rudi Zedi, der aktuell selbst als Trainer der Mannschaft fungiert auf RS-Nachfrage.

Würde Weiß sofort übernehmen, wäre er der vierte Chefcoach des Klubs von der niederländischen Grenze. Der Klub war mit Benedict Weeks in die Saison gegangen. Dieser wurde allerdings nach wenigen Wochen durch Thomas Gerstner ersetzt. Der ehemalige MSV-Frauen-Coach musste dann Ende Februar seinen Hut nehmen. Er hatte aber schon zuvor mitgeteilt, seinen auslaufenden Vertrag in Straelen nicht verlängern zu wollen. Seither fungierte Zedi als Interimslösung. Nun steht Weiß offenbar in den Startlöchern.

Der 33-Jährige war zuletzt bei Sonnenhof-Großaspach in der Regionalliga Südwest tätig. Dort musste er jedoch am 8. Dezember nach etwas mehr als fünf Monaten gehen. Wie der Drittliga-Absteiger damals mitteilte, habe der Verein aufgrund der sportlichen Entwicklung und der Auftritte der Mannschaft „keine andere Wahl gehabt“. Nach dem der Klub mit 13 Punkten aus sechs Spielen gestartet war, stürzte der Klub bis zum Zeitpunkt der Trennung bis auf einen Abstiegsplatz ab. Zuvor arbeitete Weiß in den Nachwuchsabteilungen des Halleschen FC und des Hamburger SV

Auch dem SV Straelen droht der Abstieg in die Fünftklassigkeit. Als Tabellen-15. steht der Klub von Mäzen und Bauunternehmer Hermann Tecklenburg zwei Punkte vor Alemannia Aachen, hat aber auch schon zwei Spiele mehr absolviert.