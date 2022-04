RWE: Das sagen Neidhart und Nowak zur Davari-Suspendierung

Daniel Davari ist mit sofortiger Wirkung vom Trainings- und Spielbetrieb von Rot-Weiss Essen freigestellt. Nach dem 4:0-Sieg gegen Lippstadt sprachen die Verantwortlichen.

Was RevierSport und WAZ berichteten ist nun auch offiziell. Wie Rot-Weiss Essen nach dem 4:0-Sieg gegen den SV Lippstadt bestätigten, ist Keeper Daniel Davari kein Teil mehr des Essener Kaders. Der 34-Jährige wird ab sofort nicht mehr am Trainings- und Spielbetrieb teilnehmen. Nach dem Spiel äußerten sich der Sportdirektor Jörn Nowak und Trainer Christian Neidhart zu der Personalie.

„Wir befinden uns in der Endphase der Saison und haben nach wie vor die Möglichkeit, unser großes Ziel zu erreichen. Mit Blick auf die unbefriedigenden Ergebnisse der letzten Wochen gilt es jetzt daher noch mehr als ohnehin schon, alle Kräfte zu bündeln“, zitieren die Essener den Sportdirektor Nowak in einer Pressemitteilung. „Daniel Davari hat seine Rolle als Ersatztorhüter nicht so angenommen, wie wir uns das gewünscht hätten. Wir sind fest davon überzeugt, dass seine Freistellung für alle Beteiligten die beste Lösung ist.“

Davari hatte seinen Platz zwischen den Pfosten an Jakob Golz verloren. Danach hatte er erst krankheitsbedingt gefehlt, saß aber zuletzt als Nummer zwei wieder auf der Bank. Nun ist das Kapitel RWE für ihn geschlossen. Das Kapitänsamt, das Davari erst im Winter des rausgeworfenen Dennis Grote übernommen hatte, geht nun an Daniel Heber über.

„Er hat die Rolle nicht so angenommen, wie wir uns das vorgestellt haben, wie wir einen Kapitän in der zweiten Reihe brauchen. Deswegen haben wir die Entscheidung so getroffen“, erklärte Essens Trainer Christian Neidhart die Entscheidung auf der Pressekonferenz nach dem 4:0-Sieg gegen den SV Lippstadt.