Regionalliga West: Ohne Bastians - so tritt RWE gegen Lippstadt an

Rot-Weiss Essen bekommt es um 19.30 Uhr mit dem Münster-Schreck zu tun. Es geht gegen den SV Lippstadt. Der Gast hatte dem RWE-Aufstiegsrivalen einen Punkt abgeknüpft.

Nach zuletzt drei Unentschieden in Serie ist Rot-Weiss Essen auf Wiedergutmachung aus. Die Mannschaft von Trainer Christian Neidhart hatte zuletzt bei RWO, in Aachen und im Heimspiel gegen die zweite Mannschaft von Borussia Mönchengladbach zuletzt dreimal 1:1 gespielt und somit wichtige Punkte im Aufstiegskampf liegengelassen. Nun muss gegen den SV Lippstadt ein Sieg her.

Doch die Neidhart-Elf ist gewarnt: Der Gast hatte am vergangenen Samstag gegen den RWE-Aufstiegskontrahenten Preußen Münster in buchstäblich letzter Minute ein 3:3-Unentschieden geholt. Die Bilanz spricht zwar eindeutig für RWE - von zehn Partien hatten die Essener acht für sich entschieden -, in der Saison 18/19 konnten die Lippstädter jedoch bei Rot-Weiss gewinnen, hinzu kommt ein Unentschieden.

Die Aufstellungen RWE: Golz - Plechaty, Heber, Herzenbruch, Kefkir - Eisfeld, Tarnat, Dürholtz - Young, Engelmann, Kleinsorge. Bank: Koczor - Langesberg, Harenbrock, Janjic, Krasniqi, Kaiser, Haiduk, Sauerland, Rüth. Lippstadt: Reck - Sterlinger, Evers, Mika, Matter, Karimani, Halbauer, Maiella, Schlüsselburg, Schubert, Möller. Bank: Ackermann - Henneke, Altun, Woitzyk, Heiserholt, Kerkemeyer, Delifer, Wonneberger, Steinfeldt.

"Sie haben sehr mutig gespielt und hoch gepresst. Auch die Mentalität nach dem zwischenzeitlichen 2:3-Rückstand war gut. Sie haben keinen großen Druck und ich kann mir vorstellen, dass sie bei uns ähnlich auftreten werden“, warnte Neidhart am Montag, der mit der Mannschaft viel über das Gladbach-Remis gesprochen hat: "Wir haben uns direkt am Sonntag getroffen und am Montagmorgen trainiert. Es gibt viel zu analysieren und wir haben gute Gespräche geführt.“ Die Mannschaft sei sehr selbstkritisch gewesen.

Michel Niemeyer, Sascha Voelcke, Kevin Holzweiler und Jose-Enrique Rios Alonso fehlen weiterhin. Hinter dem Einsatz Felix Bastians stand wegen Problemen am Hüftbeuger ein Fragezeichen. Er kann nicht spielen, für ihn rückt Felix Herzenbruch, der seine Gelbsperre abgesessen hat, wieder in die Startelf. Zudem spielt Luca Dürholtz an Stelle von Cedric Harenbrock.