Fußball-Regionalligist Borussia Mönchengladbach II feierte bei Rot-Weiss Essen einen überraschenden Punktgewinn. Der Trainer lobte seine Mannschaft.

Für viele Spieler der jungen U23 von Borussia Mönchengladbach war das Auswärtsspiel am 34. Spieltag beim Meisterschaftsaspiranten Rot-Weiss Essen das Highlight ihrer bisherigen Karriere. Meistens spielt die Fohlen-Reserve nur vor wenigen hundert Zuschauern. Beim vergangenen Heimspiel gegen Rot Weiss Ahlen (4:1) waren nur 254 Besucher im Grenzlandstadion vor Ort. Am Samstag pilgerten 10.023 Fans nach Essen. "Die Kulisse ist alles andere als Regionalliga-Fußball. Das fand ich mega und dafür spielt man Fußball", schwärmte Gladbach-II-Trainer Heiko Vogel nach dem Abpfiff.

Seine Mannschaft avancierte an der Essener Hafenstraße zum Partycrasher und verdiente sich ein 1:1-Remis gegen einen Gegner, der an diesem Tag nicht wie ein Meisterschaftsfavorit spielte. Der eingewechselte Michael Wentzel erzielte fünf Minuten vor dem Ende der regulären Spielzeit den Ausgleichstreffer, nachdem Marius Kleinsorge (36.) RWE in der ersten Halbzeit in Führung brachte. Insgesamt ging das Remis in einem chancenarmen Spiel in Ordnung.

Ohne überheblich zu klingen, aber wir hätten auch gewinnen können, wenn wir den blöden Fehler zum Gegentor nicht gemacht hätten. Das wäre aber auch zu viel des Guten gewesen. Heiko Vogel.

Der 46-jährige Trainer war stolz auf die Leistung seiner Elf: "Der Punkt war hochverdient! Wir hatten eine schwierige Woche mit einem Auswärtsspiel beim SV Rödinghausen am Mittwoch und einer Fahrt von über 500 Kilometern. Unser Plan ging eigentlich auf. Ohne überheblich zu klingen, aber wir hätten auch gewinnen können, wenn wir den blöden Fehler zum Gegentor nicht gemacht hätten. Das wäre aber auch zu viel des Guten gewesen. In der ersten Halbzeit war Essen spielbestimmend, nach dem Seitenwechsel haben wir dann wesentlich mutiger Fußball gespielt, so dass wir die Punkte verdient teilen."





Die Vogel-Elf hat noch vier Spiele in dieser Saison vor der Brust. Am nächsten Samstag (23. April, 14 Uhr) nimmt der SV Straelen den kurzen Weg nach Mönchengladbach auf sich, um gegen die Borussia anzutreten. Es ist ein Duell zweier Tabellennachbarn im Kampf um den Klassenerhalt, beide Teams benötigen Punkte. Aktuell hat die Borussia zwei Zähler Vorsprung auf den Tabellenfünfzehnten und somit alles in der eigenen Hand. Nach diesem Kräftemessen warten mit dem Wuppertaler SV, Fortuna Köln und Fortuna Düsseldorf II drei Mannschaften aus der oberen Tabellenhälfte.