Für die U23 von Schalke 04 wird es in den kommenden beiden Partien ernst. Zunächst steht das Gastspiel beim direkten Konkurrenten Rot Weiss Ahlen auf dem Programm.

Die Woche der Wahrheit steht an für die U23 des FC Schalke 04 – RevierSport berichtete. Am Mittwochabend (19.30 Uhr) reisen die Knappen in das Wersestadion, um sich mit Rot Weiss Ahlen zu messen und nur drei Tage später (14 Uhr) empfängt der Regionalligist den Bonner SC im Parkstadion.

Es werden zwei immens wichtige Partien für die Zweitvertretung der Schalker im Kampf um den Klassenerhalt. Aktuell steht die Mannschaft mit 35 Punkten auf dem 15. Tabellenplatz, könnte aber auf den ersten Abstiegsrang zurückfallen, sollte Alemannia Aachen das Nachholspiel gewinnen. Rot Weiss Ahlen hat einen Zähler Vorsprung auf S04, allerdings noch eine Partie in der Hinterhand. Dementsprechend ist mindestens ein Remis Pflicht, um vor dem Heimspiel gegen den Zwölften Bonner SC nicht den Anschluss an die Ahlener zu verlieren. Cheftrainer Jakob Fimpel weiß um die Bedeutung der Auswärtspartie beim direkten Konkurrenten und gibt einen klaren Matchplan vor. "Wir müssen präsent in den Zweikämpfen sein, uns Möglichkeiten nach vorne erarbeiten und diese dann effektiver nutzen als zuletzt", wird er von den vereinseigenen Medien zitiert.

Sie sind eine physisch starke Truppe gegen die wir körperlich gut dagegenhalten wollen. Jakob Fimpel vor dem Ahlen-Gastspiel.

Dass Ahlen in 14 Heimspielen erst zweimal bezwungen werden konnte, macht die Aufgabe für die Fimpel-Elf nicht einfacher. "Ahlen ist eine Mannschaft, die sehr zielstrebig spielt und den schnellen Ball in die Tiefe sucht. Sie sind eine physisch starke Truppe gegen die wir körperlich gut dagegenhalten wollen", erklärte der 33-Jährige, der seit Ende März als Nachfolger von Ex-Coach Torsten Fröhling im Amt ist.

Bei der Mission Auswärtssieg muss der Trainer allerdings auf fünf Spieler verzichten. Bleron Krasniqi, Björn Liebnau, Franck Tehe, Rufat Dadashov und Jimmy Kaparos, der eine Rot-Sperre absitzt, können im Wersestadion nicht mitwirken. Vor allem der Ausfall von Top-Torjäger Dadashov (zehn Treffer in 18 Spielen) schmerzt beim Abstiegskrimi. Sein letztes Spiel bestritt der ehemalige Nationalspieler von Aserbaidschan bei der 1:2-Niederlagen in Straelen (5. März). Nach seiner Bänderverletzung stand der Stürmer zwar wieder auf dem Trainingsplatz, ist aber noch keine Option für das Spiel am Mittwochabend.