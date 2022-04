Schalke II: U23 muss weiter um den Klassenerhalt bangen - jetzt Woche der Wahrheit

Die U23 des S04 hat 0:2 gegen Preußen Münster verloren und schwebt weiter in Abstiegsgefahr. Nun folgt die Woche der Wahrheit in der Regionalliga West.

Die U23 des FC Schalke 04 hat 0:2 gegen Preußen Münster verloren. Das war zu erwarten. Spaß gemacht haben aber die Rekordkulisse von 1.500 Zuschauer im Parkstadion und das engagierte Spiel der Königsblauen. Mehr Zuschauer haben in dieser Saison nur das Heimspiel von Schalke II gegen Rot-Weiss Essen gesehen, aber das fand in der Schalker Arena statt.

Lange Schlangen bereits beim Einlass. Gute Stimmung. Endlich einmal kam im umgebauten Gelsenkirchener Parkstadion bei einem Spiel der U23 wieder so etwas wie Fußballflair auf. Neben den offiziell zugelassen 750 Fans im Gästebereich befanden sich auch auf der Tribünenseite, der eigentlich für die S04-Fans vorbehalten war, viele Anhänger von Preußen Münster. Aber auch einige Schalke-Fans mehr als sonst hatten den Weg in die Fußballschüssel gefunden. Es gab sogar eine Vier-Mann-Fan-Gruppe mit Megafon, die - vergeblich - versucht hat, gegen die Preußen-Übermacht anzuschreien.

Und auch, wenn das Ergebnis für die Mannen von Trainer Jakob Fimpel bei dessen Heimpremiere enttäuschend war, war es das Spiel keineswegs. „Wir sind sehr enttäuscht über das Resultat, weil wir brutal viel investiert haben und alles reingelegt haben. Wir hatten unsere Chancen. Münster war effektiver, ein bisschen abgezockter, ein bisschen reifer“, analysierte Fimpel.

S04 U23: Wienand – Hanraths, Schell, Scheller, Müller - Mende, Maden - Berisha (70. Mfundu), Weschenfelder Scienza (81. Kronmüller), Castelle - Krasniqi (37. Aramburu) Wienand – Hanraths, Schell, Scheller, Müller - Mende, Maden - Berisha (70. Mfundu), Weschenfelder Scienza (81. Kronmüller), Castelle - Krasniqi (37. Aramburu) Münster: Dedovic - Schauerte, Scherder (46. Ziegele), Hoffmeier, Hemmerich - Kok - Schwadorf, Remberg - (56. Ghindovean), Langlitz (75. Thiel), Bindemann (73. Wegkamp), Teklab Tore: 0:1 Teklab (32., Foulelfmeter), 0:2 Langlitz (43.) Schiedsrichter: Johannes Liedtke Zuschauer: 1500

Auch Münsters Trainer Sascha Hildmann meinte, dass die Königsblauen im Vergleich zum Hinspiel kaum wiederzuerkennen waren. „Ich weiß noch im Hinspiel waren die mit elf Mann am Sechzehner und haben eine Mauer aufgebaut – die Schalker Mauer“, sagte Hildmann anerkennend. Für etwas Zählbares gegen Münster hat es dennoch nicht gereicht. „Uns hat vorne die Effektivität gefehlt“, gestand Fimpel.

Durch den überraschenden Punktgewinn von Alemannia Aachen gegen Rot-Weiss Essen ist die Situation für die Knappen wieder etwas schlechter geworden. Zwar stehen sie noch drei Punkte vor den Aachenern auf dem ersten Platz über dem Strich. Aber der S04 hat ein Spiel mehr ausgetragen.

In den kommenden beiden Spielen am Mittwoch bei Rot Weiss Ahlen und am Samstag in Gelsenkirchen gegen den Bonner SC geht es gegen zwei Teams, die nur einem beziehungsweise zwei Zähler besser dastehen. Hier könnten die Schalker einen großen Schritt in Richtung Klassenerhalt machen.

Fimpel blickt zuversichtlich nach vorne: „Die nächsten zwei Spiele sind wichtig für uns. Wir müssen uns jetzt regenerieren und am Mittwoch wieder so eine Leistung wie gegen Münster mit ein bisschen mehr Effektivität abrufen, dann haben wir auch Chancen, Punkte zu holen.“