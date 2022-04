VfB Homberg: Abstieg besiegelt - erster Zugang für die Oberliga ist fix

Der VfB Homberg spielt in der nächsten Saison in der Oberliga Niederrhein, das ist klar. Jetzt gab der Noch-Regionalligist den ersten Sommer-Zugang bekannt.

Kurz nach dem besiegelten Abstieg aus der Regionalliga West am Saisonende hat der VfB Homberg den ersten Neuzugang für die kommende Spielzeit präsentiert. Pablo Overfeld wechselt im Sommer an den Rheindeich. Das teilten die Duisburger mit. Der 21 Jahre alte Innenverteidiger spielt derzeit für die TV Jahn Hiesfeld in der Oberliga Niederrhein.

Bei den Hiesfeldern ist Overfeld in der laufenden Saison gesetzt und kommt auf 18 Einsätze. Ausgebildet wurde der gebürtige Xantener im Nachwuchs von Rot-Weiß Oberhausen, des MSV Duisburg und VfL Bochum. Für RWO absolvierte Overfeld auch sein erstes Jahr im Seniorenbereich, er blieb aber ohne Pflichtspieleinsatz.

Kurz zuvor hatte der VfB bereits weitere Personalnachrichten verkündet und die Verträge von Philipp Gutkowski, Thorsten Kogel und Justin Walker verlängert. Das Trio spielt bereits seit mehreren Jahren für Homberg und war unter anderem beim Aufstieg in die Regionalliga im Jahr 2019 mit dabei.





Auf der anderen Seite ist bislang nur der Abgang von Pascale Talarski zum KFC Uerdingen offiziell. Dass es insbesondere aufgrund des Abstiegs nicht dabei bleiben wird, ist logisch. Zahlreiche Verträge laufen aus, zudem ist der Sportliche Leiter Frank Hildebrandt noch auf der Suche nach einem neuen Trainer. In der Vorwoche hatten sich die Duisburger überraschend von Sunay Acar getrennt, interimsweise übernahm Tobias Schiek, der Coach der Bezirksliga-Reserve.

Sein Debüt am Wochenende fiel allerdings aus, da die Partie gegen den SV Lippstadt verlegt wurde (auf den 27. April, 18 Uhr). Trotzdem kann das Tabellenschlusslicht den Klassenerhalt nicht mehr erreichen. Bei noch sechs ausstehenden Partien beträgt der Rückstand unaufholbare 19 Punkte.