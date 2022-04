Preußen Münster: Wichtige Vertragsverlängerung unter Dach und Fach

Regionalliga-West-Tabellenführer Preußen Münster konnte noch vor dem Spiel bei der U23 des FC Schalke 04 (Sonntag, 14 Uhr) eine wichtige Vertragsverlängerung bekanntgeben.

Noch Ende Februar sagte Maximilian Schulze Niehues gegenüber RevierSport: "Ich fühle mich beim SC Preußen und in der Stadt Münster pudelwohl. Sonst wäre ich nicht elf Jahre hier (lacht). Aber im Fußball weiß man nie, wohin der Weg einen führt."

Seit Freitagabend ist klar, dass der Weg des 33-jährigen Torhüters in Münster weitergehen wird. Der Keeper verlängerte seinen Vertrag.

"Wir freuen uns sehr, dass der gemeinsame Weg mit Max weitergeht. Er steht auf dem Platz für absolute Verlässlichkeit und geht in unserer jungen Mannschaft in jedem Training und in jedem Spiel mit Leistung voran. Dazu lebt er abseits des Rasens eine besondere Identifikation und Professionalität vor, die ihn zu einem Eckpfeiler in unseren Planungen macht. Umso glücklicher sind wir, dass wir auch in Zukunft auf die Qualitäten und den Charakter von Max setzen können", zeigt sich Sportdirektor Peter Niemeyer zufrieden.

Maximilian Schulze Niehues ist beim SCP eine echte Identifikationsfigur: 2003: Wechsel in die SCP-Jugend 2007: Profi-Debüt 2012: Drittliga-Debüt 2019: Sportler des Jahres in Münster 2020: Vertragsverlängerung nach Drittliga-Abstieg 2021: 200 Pflichtspiele für Münster 2022: Vertragsverlängerung

Und auch Schulze Niehues freut sich: "Wir haben hier vor zwei Jahren nach dem Abstieg einen richtig guten Weg eingeschlagen und ich verspüre große Lust, diesen Weg weiterzugehen. Ich habe noch sehr viel Energie, die ich hier einbringen möchte und deshalb freue ich mich, weiter ein Teil von Preußen Münster zu sein. Dieser Verein bedeutet mir sehr, sehr viel."

Im Frühjahr 2021 feierte der Münsteraner und Fanliebling schließlich ein ganz besonderes Jubiläum und kam zu seinem 200. Pflichtspiel-Einsatz mit dem Adler auf der Brust. Diese Statistik hat der 33-Jährige bereits auf 247 Partien ausgebaut und ist damit weiter auf Rekordjagd, die er auch in den kommenden Jahren an der Hammer Straße fortsetzt.