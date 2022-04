RL West: Paukenschlag! Trainer geht kurz nach Vertragsverlängerung

Damit hätte wohl kaum jemand gerechnet! Vor wenigen Wochen verlängerte der VfB Homberg mit seinem Trainer noch ligaunabhängig über die Saison hinaus - und nun das Aus.

Paukenschlag in der Regionalliga West! Schlusslicht VfB Homberg und Trainer Sunay Acar gehen ab sofort getrennte Wege.

Gegen 18 Uhr erreichte RevierSport aus dem Homberger Umfeld die Information, dass Acar nicht mehr Trainer des VfB sei. "Ja, das kann ich bestätigen. Jedoch handelt es sich hier nicht um eine einvernehmliche Trennung. Ich möchte mich erst einmal am Abend von der Mannschaft verabschieden. Erst dann kann ich näheres verraten", bestätigte Acar gegen 18.15 Uhr gegenüber RevierSport. Zuerst hatte die WAZ über die Trennung berichtet. Inzwischen hat der Verein die Trennung bestätigt.

Trainerwechsel in dieser Regionalliga-West-Saison: SV Rödinghausen: Carsten Rump für Nils Drube SV Straelen: Thomas Gerstner für Benedict Weeks KFC Uerdingen: Alexander Voigt für Dmitriy Voronov Alemannia Aachen: Fuat Kilic für Patrick Helmes Bonner SC: Markus von Ahlen für Björn Joppe SV Straelen: Rudi Zedi für Thomas Gerstner Sportfreunde Lotte: Tim Wendel für Andy Steinmann VfB Homberg: ? für Sunay Acar

Dass der 43-Jährige Duisburg-Homberg verlässt, kommt sehr überraschend. Schließlich hatte der Familienvater, der am Düsseldorfer Flughafen arbeitet, erst Ende Februar 2022 seinen Vertrag - ligaunabhängig - verlängert. "Sunay leistet hervorragende Arbeit und wir freuen uns, dass wir mit ihm in die Zukunft gehen", freute sich noch Sportchef Frank Hildebrandt. Dieser war für RS am Montagabend für eine Stellungnahme bislang nicht zu erreichen. Bleibt abzuwarten, was die Gründe für die Acar-Trennung sind.

Fakt ist, dass der VfB Homberg ab sofort für die Oberliga-Saison 2022/2023 einen neuen Cheftrainer sucht. Dieser wird kein leichtes Amt antreten. Denn Stand Montag, 4. April 2022, besitzen mit Philipp Gutkowski, Niklas Linke, Thorsten Kogel, Justin Walker, Philipp Meißner, Julian Meier und Jan-Niklas Pia nur acht Spieler gültige Verträge für die Oberliga. Heißt: Beim VfB Homberg steht ein großer Umbruch bevor - inklusive eines neuen Trainers.

Acar war seit Sommer 2020 Trainer der ersten Mannschaft des VfB. Zuvor hatte der Coach, der viele Jahre als Spieler für Homberg aktiv war, nach dem Ende seiner aktiven Laufbahn 2016 die Reserve des Klubs trainiert.