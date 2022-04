RWO - RWE: "Wir freuen uns auf einen Hexenkessel"

Rot-Weiß Oberhausen gegen Rot-Weiss Essen: Beide Mannschaften, beide Fanlager, beide Vereine sind heiß. So auch Jan-Lucas Dorow, der für RWO spielt und einst für RWE auflief.

Im Sommer 2021 wechselte Jan-Lucas Dorow die Seiten: Von Rot-Weiss Essen ging es für den offensiven Mittelfeldspieler zu Rot-Weiß Oberhausen. Nach anfänglichen Schwierigkeiten, die durch gesundheitliche Rückschläge verursacht wurden, ist der 28-Jährige mittlerweile zum absoluten Leistungsträger geworden.

"Ich fühle mich momentan richtig gut und freue mich auf das Derby. Zum Glück wurde das Spiel verlegt. Denn vor drei Wochen hätte ich wohl nicht auflaufen können", sagt Dorow, der vor wenigen Wochen wegen eines Bänderrisses eine Pause einlegen musste.

Mittlerweile absolvierte der gebürtige Pfälzer 21 Begegnungen für RWO und konnte dabei auch fünfmal treffen. Gelingt ihm nun auch ein Tor gegen seinen alten Arbeitgeber? "Ach, das ist mir egal. Wir wollen als Mannschaft erfolgreich sein. Wir freuen uns auf das Spiel: Flutlicht, RWO gegen RWE, Fritz-Walter-Wetter und ein Hexenkessel. Was will man da mehr? Da kann man sich nur freuen", antwortet Dorow.

RWE liegt sieben Punkte vor RWO. Heißt: Oberhausen muss das Spiel gewinnen, um noch vom Titel und dem damit verbundenen Drittliga-Aufstieg träumen zu dürfen. "Ich sehe das anders. RWE hat das große Ziel Aufstieg ausgesprochen und steht unter Druck. Sie müssen gewinnen! Wir wollen das Spiel genießen und ohne Druck auflaufen", entgegnet Dorow.

Jeder weiß, um was es geht. Wir wollen mit Hilfe unserer Fans Rot-Weiss Essen besiegen und einen Derbysieg feiern. Jan-Lucas Dorow

Seit rund drei Jahren lebt der Mann aus Zweibrücken im Ruhrgebiet und fühlt sich pudelwohl. "Ich spreche mittlerweile auch frei Schnauze (lacht). Das gefällt mir, dass man hier die Dinge nicht so ernst nimmt und auch mal locker reden kann", sagt Dorow.

Das passt auch zu seinem Trainer Mike Terranova, von dem der Ex-Essener schwärmt: "'Terra' ist ein unfassbar verrückter Typ. Er lebt und liebt den Fußball. Sein Ehrgeiz ist ansteckend. Er spielt manchmal auch im Training mit und geht voll zur Sache. Er ist ein absolutes Mentalitätsmonster, der jedes Spiel gewinnen will." Auch das am Dienstag gegen Essen. Dorow: "Klar! Aber dafür muss uns der Trainer nicht motivieren. Jeder weiß, um was es geht. Wir wollen mit Hilfe unserer Fans Rot-Weiss Essen besiegen und einen Derbysieg feiern."