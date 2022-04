Fußball-Regionalligist Rot-Weiss Essen besiegte den 1. FC Köln II mit 2:0. Vor dieser Partie nahm Christian Neidhart einen Wechsel auf der Torwart-Position vor.

Der Blick auf den Aufstellungsbogen dürfte viele Fans von Rot-Weiss Essen überrascht haben. Nicht Kapitän Daniel Davari, sondern Jakob Golz hütete das Tor beim Heimspiel unter Flutlicht gegen die U21 des 1. FC Köln.

Bislang war der 34-jährige Davari die unumstrittene Nummer eins bei RWE und absolvierte in dieser Saison jede Liga-Partie von Beginn an. Nach der 0:2-Pleite bei Rot Weiss Ahlen am 23. März geriet der erfahrene ehemalige Bundesliga-Torwart jedoch bei einem Teil der eigenen Anhängerschaft in die Kritik, weil er bei beiden Gegentreffern eine unglückliche Figur machte.

Trainer Christian Neidhart nahm seinen Keeper im Vorfeld der Partie beim SC Wiedenbrück – RWE siegte mit 1:0 – allerdings in Schutz und setzte auch in Ostwestfalen auf Davari im Essener Gehäuse. Beim Freitagabend-Duell gegen Kölns U21 stand dann aber Golz zwischen den Pfosten und gab sein Debüt in der aktuellen Regionalliga-Spielzeit. Die Premiere glückte: Essen besiegte die starke Kölner Reserve durch die Treffer von Simon Engelmann (85.) und Marius Kleinsorge (90.+2) zwar spät, aber letztendlich verdient mit 2:0.

Nach dem Abpfiff erklärte Neidhart seinen Entschluss auf RevierSport-Nachfrage: "Wir haben die gesamte Situation durchleuchtet und dann eine Entscheidung getroffen, die sicherlich sehr hart und schwierig war. Aber wir waren auch davon total überzeugt, dass es die richtige Entscheidung ist. 'Diva' hat es sehr professionell aufgenommen. Logischerweise war er nicht begeistert. Ich hoffe, dass er weiterhin die Mannschaft so unterstützt, weil es natürlich bitter ist, in so einer Phase raus zu müssen. Das kann ich total verstehen, aber wir haben es rein sportlich entschieden."

Mit der Leistung von Golz zeigte sich der Fußballlehrer zufrieden: "Für Jakob war es sein erstes Punktspiel in dieser Saison und er hatte kaum Spielpraxis. Es waren zwei, drei Situationen dabei, die er besser lösen kann. Das gehört aber alles zum Torwartspiel dazu. Jakob hat gute Paraden gezeigt und es insgesamt sehr gut gemacht."