RWE: Torwartwechsel! So startet Rot-Weiss gegen Kölns U21

Rot-Weiss Essen empfängt ab 19.30 Uhr (RevierSport-Liveticker) den 1. FC Köln II. Wir haben die letzten Infos von der Hafenstraße.

Mit einem Sieg über die U21-Mannschaft des 1. FC Köln will Rot-Weiss Essen am Freitagabend (19.30 Uhr, RevierSport-Liveticker) vor rund 10.000 Zuschauern zurück an die Tabellenspitze gelangen. Zur Erinnerung: Bei einem weniger ausgetragenen Spiel liegt RWE einen Zähler hinter dem SC Preußen Münster, der erst am Samstag ins Geschehen eingreifen wird.

Christian Neidhart, der mit Kevin Holzweiler, Michel Niemeyer (beide Reha), Sascha Voelcke (Syndesmoseband-Anriss), Erolind Krasniqi (Gelbsperre) und Felix Bastians (Hüftbeuger) auf fünf Spieler verzichten muss, setzt auf folgende Elf - siehe Infobox. Inklusive einer großen Überraschung: Kapitän Daniel Davari nimmt auf der Bank Platz. Jakob Golz steht, wie schon am Mittwoch im Niederrheinpokal gegen Schonnebeck (3:0), im Tor.

Rot-Weiss Essen: Golz - Plechaty, Heber, Rios Alonso, Herzenbruch - Dürholtz, Tarnat - Young, Eisfeld, Kefkir - Engelmann. Golz - Plechaty, Heber, Rios Alonso, Herzenbruch - Dürholtz, Tarnat - Young, Eisfeld, Kefkir - Engelmann. Bank: Davari, Langesberg, Harenbrock, Janjic, Rüth, Kaiser, Kleinsorge, Haiduk, Sauerland. 1. FC Köln II: Adamczyk - Strauch, Örnek, Hauptmann, Schwirten, Kuyucu, Arrey Mbi, Nottbeck, Henning, Wydra, Schmitt. Bank: Friedsalm, Akalp, Ksiouar, Cisse, Sponsel, Häuser, Jansen, Waldminghaus. Schiedsrichter: Marc Jäger.

Das sagten die Trainer vor dem Spiel:

Christian Neidhart: "Gegen den FC waren es immer enge Spiele mit einer guten Qualität. Köln hat eine der besten U-Mannschaften der Liga. Sie agieren ähnlich wie Fortuna Köln, wollen mitspielen."

Mark Zimmermann: "Es wird etwas Spezielles sein, es gibt einige Jungs in unserem Kader, die haben ja so etwas, was in Essen vorherrscht, noch nicht erlebt. Die Kulisse kann Spieler lähmen, aber auch pushen. Junge Spieler müssen das noch für sich herausfinden. Das Gefühl einfach zu genießen, vor so vielen Zuschauern zu spielen, ist die Kunst."