Regionalliga: Bangen um Bastians, auf RWE wartet größte Wundertüte der Liga

Wenn eine Mannschaft den Begriff Wundertüte verdient hat, dann is es die U21 des 1. FC Köln. Gegen die spielt Rot-Weiss Essen am Freitag (19:30 Uhr).

Der Start in den April hat es für Rot-Weiss Essen gleich in sich. Mit dem 1. FC Köln II kommt eine Mannschaft nach Essen, die nur eines der letzten 15 Spiele verlor, die zudem unheimlich schwer auszurechnen ist.

"Das System kennen wir, darauf können wir uns einstellen. Wer aufläuft, ist schwer zu sagen", betont RWE-Trainer Christian Neidhart im Vorfeld der Partie.

Denn keine Mannschaft der Liga ist eine derartige Wundertüte wie der Unterbau der Kölner. Im Hinspiel kamen mit Noah Katterbach, Sava-Arangel Cestic, Tim Lemperle, Mathias Flaga Olesen und Marvin Obuz fünf Profis zum Einsatz, wobei Olesen und Obuz bei den Profis bisher fast keine Rolle spielten. Aber mit Blick auf Freitag bleibt festzuhalten: Bis zu acht Spieler sind nicht mehr dabei - oder verletzt wie Toptorjäger Florian Dietz, der seit Januar mit einer Schulterblessur ausfällt.

So spielte Köln im Hinspiel: Roloff - Castrop, Laux, Cestic, Katterbach - Petermann, Olesen, Nottbeck, Obuz - Lemperle, Dietz

Katterbach wurde nach Basel verliehen, Cestic an HNK Rijeka abgegeben. Roloff wechselte zu Cavalry FC, zudem wechselte Jens Castrop im Winter per Leihe zum 1. FC Nürnberg und Laux beendete seine Karriere. Sechs sichere Wechsel, zudem stand Lemperle zuletzt immer im Kader der Profis, die auch am Freitag spielen (bei Union Berlin). Acht Veränderungen wären es, wenn auch Olesen im Kader der Profis steht - wie zuletzt gegen den BVB.

Wobei bei Köln dort auch acht Mann ausfielen. Die sind fast alle wieder da, daher wird interessant zu sehen sein, wer am Donnerstag alles im Bus Richtung Berlin sitzt. Vermutlich werden Obuz, Bayern-Leihgabe Bright Arrey-Mbi (Innenverteidigung) oder Tomas Ostrak zur U21 gegeben.

Neidhart erklärt: "Das ändert nichts an unserer Herangehensweise, die ist unabhängig vom Kölner Personal. Wobei natürlich noch einmal eine andere Qualität kommt, wenn diese Spieler dabei sind. Aber wir kennen das schon, dass Köln gegen uns versucht, alles stark zu machen."

Sein Zusatz: "Gegen den FC waren es immer enge Spiele mit einer guten Qualität. Köln hat eine der besten U-Mannschaften der Liga. Sie agieren ähnlich wie Fortuna Köln, wollen mitspielen."

Womit sich vor den zu erwartenden 10.000 Besuchern ein munteres Spielchen entwickeln könnte, das auf Essener Seite vier Spieler definitiv verpassen. Neben den langzeitverletzten Kevin Holzweiler und Michel Niemeyer fallen auch Sascha Voelcke (Syndesmoseband-Anriss) und Erolind Krasniqi (Gelbsperre) aus. Hinter dem Einsatz von Felix Bastians steht ein Fragezeichen, das erst am Spieltag aufgelöst werden wird.

Neidhart mit Blick auf die Begegnung: "Wir konnten im Pokal rotieren und werden daher die nötige Frische haben."