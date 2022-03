Niederrheinpokal: RWE zieht als erstes Team ins Halbfinale ein

Rot-Weiss Essen steht als erster Halbfinalist der diesjährigen Niederrheinpokalsaison fest. Die Bergeborbecker setzten sich mit 3:0 (1:0) gegen die Spvg Schonnebeck durch.

Rot-Weiss Essen hat sein Ticket für das Halbfinale gelöst. Im Essener Duell gegen die Spielvereinigung Schonnebeck setzte sich die Mannschaft von Trainer Christian Neidhart mit 3:0 (1:0) durch. Dieser hatte die Mannschaft auf einigen Positionen getauscht und mit Luca Haiduk sogar einen A-Jugendspieler von Beginn an gebracht.

Nach einem offenen Schlagabtausch in den ersten Minuten setzte Cedric Harenbrock die erste Duftmarke. Sein Treffer nach zwölf Minuten auf wunderbare Vorlage von Nils Kaiser sorgte für die 1:0-Führung. In der Folge gewannen die Essener an Oberwasser und hätten durch Yannick Langesberg (14.), eine Doppelchance von David Sauerland und Luca Dürholtz (28.) und Marcus Kleinsorge (33.) durchaus früher für klare Verhältnisse sorgen können. Stattdessen eröffneten sie die Möglichkeit für die Schonnebecker, die durch Calvin Küper in den Schlusssekunden der ersten Hälfte durchaus hätten ausgleichen können. Allerdings rettete Pokalkeeper Jakob Golz den Essenern die Führung.

Schonnebeck: Sprenger - Mourtala, Sarr, Skuppin, Yerek (59. Dertwinkel), V. Jesic (74. Barra), Küper, Hoffmann (59. Studtrucker), Abrosimov, Brandner (83. Jesic), Bloch Sprenger - Mourtala, Sarr, Skuppin, Yerek (59. Dertwinkel), V. Jesic (74. Barra), Küper, Hoffmann (59. Studtrucker), Abrosimov, Brandner (83. Jesic), Bloch RWE: Golz - Sauerland, Rüth, Landesberg, Haiduk (74. Herzenbruch) - Dürholtz (59. Kourouma) - Kleinsorge, Harenbrock (70. Zimmerling), Kaiser, Kefkir (59. Büyükarslan) - Janjic Tore: 0:1 Harenbrock (12.), 0:2 Kleinsorge (46.), 0.3 Sauerland (65.) Zuschauer: 2107.

Für klare Verhältnisse sorgte dann nach der Pause aber erst einmal Marcus Kleinsorge. Auf Vorlage von U19-Talent Haiduk verwandelte er in der ersten Spielminute der zweiten Hälfte zum 2:0. Schonnebeck setzte nach einer Stunde dann auf zwei höherklassig erfahrene Spieler mit Patrick Dertwinkel und dem nach halben Jahr Pause wiedergenesenen Marwin Studtrucker, die Wende kam jedoch nicht. Stattdessen markierte David Sauerland das 3:0 für die Essener (65.). Der Endstand.

In der nächsten Runde geht es für Rot-Weiss Essen dann gegen den Wuppertaler SV oder mit dem FC Kray gegen den nächsten Stadtrivalen. Beide Klubs treffen nächste Woche Mittwoch aufeinander. Die Halbfinals finden am 19. und 20. April statt. In der Liga trifft RWE am Freitag auf die zweite Mannschaft des 1. FC Köln. Schonnebeck spielt am Sonntag beim ersten Spieltag der Aufstiegsrunde gegen den 1. FC Monheim.