RWE: "Hervorragende Entwicklung" - U19-Abwehrchef verlängert langfristig

Rot-Weiss Essen hat eines seiner hoffnungsvollsten Talente langfristig an die Hafenstraße gebunden. Das bestätigte Sportdirektor Jörn Nowak gegenüber RevierSport.

Während Rot-Weiss Essen in der Regionalliga West um den ersehnten Aufstieg in die 3. Liga spielt, planen die Verantwortlichen um Sportchef Jörn Nowak schon die kommende Saison und die Zukunft des Vereins.

Zu dieser wird auch Mustafa Kourouma gehören. Ähnlich wie der Sportdirektor selbst, hat auch der U19-Abwehrchef - elf Einsätze in der laufenden Junioren-Bundesliga-Saison - der Rot-Weissen einen Vertrag bis zum 30. Juni 2025 unterschrieben. "'Musti' hat sich hervorragend entwickelt und sowohl in der U19 als auch in der Ersten Mannschaft stets überzeugt. Wir freuen uns, dass er den Übergang von den Junioren zu den Senioren bei Rot-Weiss Essen vollzieht", bestätigt Nowak die Kourouma-Vertragsverlängerung.

Der 19-jährige Innenverteidiger, dessen Bruder Kevin (Mittelfeldspieler, Anm. d. Red.) auch bei RWE spielt und in der U17-Mannschaft aktiv ist, trainiert regelmäßig mit den RWE-Profis. Cheftrainer Christian Neidhart setzte Kourouma in der Regionalliga bislang ein Mal ein. Es war ein Kurzeinsatz über eine Minute beim 1:0-Erfolg im Dezember 2021 in Straelen. Im diesjährigen Niederrheinpokal-Wettbewerb durfte der 1,83 Meter große Abwehrspieler derweil schon vier Mal ran und erzielte gar zwei Tore.

Kourouma wurde in den Nachwuchsleistungszentren von Bayer Leverkusen und Borussia Dortmund ausgebildet. Seit Sommer 2020 spielt er für Rot-Weiss Essen. Das wird - laut Vertrag - zumindest auch bis zum 30. Juni 2025 der Fall sein.