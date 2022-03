Fußball-Regionalligist Rot-Weiss Essen siegte mit 1:0 beim SC Wiedenbrück. Essens Trainer Christian Neidhart war entsprechend erleichtert.

Nur drei Tage nach der nicht eingeplanten 0:2-Niederlage im Auswärtsspiel gegen Rot Weiss Ahlen hatte Rot-Weiss Essen beim SC Wiedenbrück die Möglichkeit, die Scharte auszuwetzen und wieder schnell in die Erfolgsspur zurückzukehren. Genau das gelang der Mannschaft von Trainer Christian Neidhart dann auch. Nach 93 Minuten stand Essen in Ostwestfalen als 1:0 (0:0)-Sieger fest. Simon Engelmann (73.) erzielte den entscheidenden Treffer – sein 18. Saisontor.

Es war kein fußballerischer Leckerbissen, sondern ein zweikampfbetontes Spiel, ohne viele Highlights. Dass sein Team so eine Partie gegen einen unbequemen Gegner für sich entscheiden konnte, freute den RWE-Coach besonders: "Ein gutes Fußballspiel sieht anders aus. Es ging mehr um die kämpferischen Elemente. Wiedenbrück hat zu Beginn sehr mannorientiert gespielt und war gut in den Zweikämpfen. Nach Ahlen war es einfach wichtig, zu punkten. Jetzt haben wir dreifach gepunktet, das ist gut. Die letzten Wochen, mit vier Spielen in zehn Tagen nach der Corona-Pause, haben schon Körner gekostet. Die Spieler haben sich in alles reingeworfen und gekämpft. Wir sind stolz auf die Jungs!"

Während des Spiels sorgten die RWE-Fans für eine positive Stimmung im Wiedenbrücker Jahnstadion. Nach dem Abpfiff feierten Anhänger und Team gemeinsam Saisonsieg Nummer 20. Der Essener Fußballlehrer bedankte sich für den Support: "Riesen-Lob an die Fans! Sie haben uns nach vorne gepeitscht. Gemeinsam, so geht es."





Für Rot-Weiss Essen geht es weiter mit den Englischen Wochen. Zunächst stehen zwei Heimspiele in Serie an. Am Dienstag (29. März, 19.30 Uhr) empfängt der Traditionsklub mit der Spielvereinigung Schonnebeck den besten Essener Amateurverein im Niederrheinpokal-Viertelfinale. Das Heimrecht wurde getauscht, so dass die Partie im Stadion an der Hafenstraße stattfindet.

Freitagabend unter Flutlicht reist dann der offensivstarke Tabellensechste 1. FC Köln II nach Essen. Die jungen Geißböcke haben nur eins der vergangenen 15 Liga-Duelle verloren und fertigten am Samstag RW Ahlen mit 6:1 ab – eine anspruchsvolle Aufgabe für RWE.