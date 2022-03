RWE: Arbeitssieg in Wiedenbrück! Engelmann "regelt"

Rot-Weiss Essen hat sich nach dem 0:2 in Ahlen zurückgemeldet. Beim SC Wiedenbrück fuhr RWE einen Arbeitssieg ein.

Rot-Weiss Essen hat die richtige Antwort auf das enttäuschende 0:2 in Ahlen gegeben. Beim SC Wiedenbrück feierte RWE einen wichtigen 1:0-Arbeitssieg ein. Simon Engelmann "regelte" mal wieder für Essen - sein 18. Saisontor.

Der SC Wiedenbrück war für Rot-Weiss Essen der erwartet harte Gegner. Schon in Halbzeit eins zeigten die Ostwestfalen, warum sie nur sehr schwer zu knacken sind und mit die beste Defensive der Regionalliga West stellen. RWE hatte gefühlt 75 bis 80 Prozent Ballbesitz, doch so richtig durchgekommen sind die Essener in den ersten 45 Minuten nur zweimal.

Nach 20 Minuten wurde Felix Bastians, der zehn Minuten später verletzungsbedingt gegen Felix Herzenbruch ausgewechselt werden musste, von Cedric Harenbrock freigespielt, drehte sich, aber konnte SCW-Torwart Marcel Hölscher aus 15 Metern nicht überwinden. Nur vier Minuten später dann die beste RWE-Chance: Nach einem Freistoß kam Daniel Heber frei zum Kopfball, aber der SCW-Keeper kratzte den Ball irgendwie von der Linie - eine unfassbare Rettungstat.

SC Wiedenbrück: Hölscher - Demming, Böhmer, Pudel, Brosowski - Liehr, Zech, Lohmar (83. Osawe) - Szeleschus, Kaptan (76. Ruzgis), Aciz (68. Tia). Hölscher - Demming, Böhmer, Pudel, Brosowski - Liehr, Zech, Lohmar (83. Osawe) - Szeleschus, Kaptan (76. Ruzgis), Aciz (68. Tia). Rot-Weiss Essen: Davari - Sauerland (59. Krasniqi), Rios Alonso, Heber, Bastians (31. Herzenbruch) - Eisfeld, Tarnat, Harenbrock (59. Janjic) - Plechaty (69. Kefkir), Engelmann, Young. Schiedsrichter: Martin Tietze. Tor: 0:1 Engelmann (73.). Zuschauer: 1434. Gelbe Karten: Szeleschus - Tarnat, Krasniqi.

Aber auch die Wiedenbrücker hatten nach 37 Minuten ein dickes Ding zu verzeichnen. Hendrik Lohmar fiel der Ball im Strafraum vor die Füße, aber er schoss aus einer guten Position zu überhastet am Kasten von Daniel Davari vorbei.

In Durchgang zwei ging es so weiter wie im ersten Abschnitt: Mit viel Ballbesitz für RWE, aber wenig guten Ideen, um Torchancen zu kreieren. Kein Wunder, dass RWE-Trainer Christian Neidhart nach einer Stunde einen Doppelwechsel vollzog. Zlatko Janjic und Erolind Krasniqi kamen für Cedric Harenbrock und David Sauerland ins Spiel.

Zunächst brachten diese Wechsel wenig. Erst Oguzhan Kefkir musste in der 69. Minute kommen, um RWE jubeln zu lassen. Simon Engelmann (73.) köpft eine butterweiche Flanke von Kefkir ins SCW-Gehäuse - 1:0 für Essen!

Angepeitscht von den 800 mitgereisten RWE-Fans unter den 1434 Zuschauern brachte RWE den Sieg über die Zeit und konnte eine positive Antwort auf das 0:2 in Ahlen geben. Für Essen geht es am Freitag (1. April, 19.30 Uhr, RS-Liveticker) gegen den 1. FC Köln II weiter. Dann wieder im Stadion an der Hafenstraße.