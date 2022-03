RWA - RWE: Noch 200 Karten zu haben - Tageskasse bleibt für Gäste geschlossen

Am Mittwochabend (19.30 Uhr) empfängt Rot Weiss Ahlen das Spitzenteam von Rot-Weiss Essen. Für das Auswärtsspiel sind noch 200 Karten für die RWE-Fans zu erwerben.

Rot Weiss Ahlen freut sich: Denn wenn Rot-Weiss Essen kommt, dann klingelt immer die Kasse. Auch diesmal wird die Zuschauerzahl im Wersestadion weitaus höher als der Ahlener Schnitt von rund 900 Besuchern pro Heimspiel liegen.

"Wir rechnen mit 700 bis 800 Fans aus Essen. Für die Ahlen-Anhänger ist die Tageskasse ja noch geöffnet, so dass bei gutem Wetter und spät Entschlossenen vielleicht zwischen 1500 und 2000 Fans kommen werden - also im besten Fall", erklärt Marc Kreisel, Ahlens Pressesprecher auf RevierSport-Nachfrage. Er ergänzt: "Wir hoffen auf diese 1500 plus X, denn die Kosten für die Bereitstellung der sicherheitsrelevanten Dienste nach "Kategorie 4" gehen gegenüber "normalen" Spielen in den fünfstelligen Bereich."

Die Tageskasse für die Gäste-Fans bleibt am Spieltag geschlossen. Noch am Dienstag können RWE-Fans die 200 übriggebliebenen Karten an der Hafenstraße kaufen.

Bislang wurden in Essen 700 von 900 verfügbaren Karten - Stand: Dienstag, 10 Uhr - verkauft. "Wir haben noch einige Karten über. Die RWE-Fans können gerne vorbeikommen und die Tickets kaufen", sagt RWE-Pressesprecher Niclas Pieper.