RWO: Nächster Sieg! Oberhausen bleibt weiter oben dran

Rot-Weiß Oberhausen befindet sich in einer super Verfassung. Die Mannschaft von Trainer Mike Terranova siegte beim SV Straelen mit 2:1 und feierte den fünften Dreier in den letzten sechs Spielen.

Dabei hätte RWO schon frühzeitig in Rückstand geraten können. Cagatay Kader (2.) vergab die Straelener Führung per Kopf. Nur drei Minuten später war es wieder Kader, der am starken Justin Heekeren scheiterte. RWO wachte nach einer guten Viertelstunde erst auf und wurde auch gefährlich. Sven Kreyer (18.) zwang den ehemaligen Oberhausener Keeper Robin Udegbe zu einer Glanztat.

RWO kam immer besser ins Spiel. So war es dann auch Nils Winter (33.) der mit einem satten Schuss die Gästeführung besorgte. Doch vor der Halbzeit musste das Terranova-Team den Ausgleich schlucken. Erst parierte Heekeren bärenstark gegen Jannik Stevens (44.), ehe wenige Sekunden später Dacain Barain (44.) das Leder im RWO-Tor nach einem Durcheinander im Sechzehner unterbringen konnte.

SV Straelen: Udegbe - Delorge, Baraza, Päffgen, Stevens - Miyamoto, Rizzo, Ngyombo (76. Ribeiro), Peitz (76. Mehlich) - Kader (76. Shoshi), Lunga. Udegbe - Delorge, Baraza, Päffgen, Stevens - Miyamoto, Rizzo, Ngyombo (76. Ribeiro), Peitz (76. Mehlich) - Kader (76. Shoshi), Lunga. Rot-Weiß Oberhausen: Heekeren - Winter (47. Buckmaier), Stappmann, Klaß, Fassnacht - Propheter, Dorow (71. Kabambi), Holthaus - Oubeyapwa (87. Gabriel), Kreyer (90. Boesen), Heinz. Schiedsrichter: Martin Tietze. Tore: 0:1 Winter (33.), 1:1 Baraza (44.), 1:2 Dorow (53.). Gelbe Karten: Ngyombo - Dorow. Zuschauer: 623

Nach Wiederbeginn zeigte sich Oberhausen diesmal von der ersten Minute hellwach. Die Oberhausener wollten an der Römerstraße vor 623 Zuschauern unbedingt den Dreier einfahren. Nach einem tollen Pass von Kreyer war auch Dorow durch und blieb vor Udegbe eiskalt - 2:1 (55.) RWO!

Heekeren war es dann wieder, der die Oberhausener rettete, wieder einmal gegen Kader (62.). Danach blieb RWO in der Defensive sehr sicher und macht den Laden hinten dicht - der Lohn: Der fünfte Dreier im sechsten Spiel!