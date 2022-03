Preußen Münster: Corona-Fälle - Topstürmer und Nummer eins fehlen

Der SC Preußen Münster muss in der Regionalliga West am Sonntag bei der U23 von Fortuna Düsseldorf antreten (14 Uhr). Im Gepäck mal wieder mit personellen Sorgen.

Denn seine beiden Angreifer Gerrit Wegkamp (Corona) und Jan Dahlke (krank) fallen aus. Zudem muss auch die Nummer eins Max Schulze Niehues aufgrund einer Corona-Infektion passen. Jannik Borgmann (krank) fällt zudem aus.

Vor dem Gang in die Landeshauptstadt betont Hildmann: "Wir wissen um die Bedeutung und Ernsthaftigkeit des Spiels am Sonntag. Wir wollen die letzten zehn Spiele angehen und als Mannschaft nochmal alles raushauen."

Zuletzt gab es für die Preußen eine Absage des Knallers gegen Fortuna Köln, der Platz war unbespielbar in Münster, was einige Kritiker auf den Plan rief, die den Ausfall der Partie nicht ganz verstehen konnte. Hildmann mit Klartext bezüglich der Absage: "Wir hätten gerne gegen Köln gespielt, alles war angerichtet. Das wäre ein geiles Spiel geworden. Natürlich hatten wir ein paar Ausfälle, aber die hat jede Mannschaft. Wir hätten das sehr gerne angenommen."

Nun geht es also ausgeruht gegen die Fortuna, über die der Coach der Preußen "nicht viel sagen kann". Hildmann: "Auf uns kommt aber in jedem Fall eine spielstarke Mannschaft zu. Wir wollen das Heft des Handelns in die Hand nehmen."

Schließlich will Münster in die 3. Liga, Ausrutscher sind derzeit verboten, Hildmann legt sich fest: "Es wird noch sehr interessant und spannend bis zum Schluss bleiben. Wir wissen aber auch, dass wir noch ordentlich punkten müssen."