RWO: Aus der Oberliga - Verstärkung für Sportchef Bauder

Rot-Weiß Oberhausen wird zur neuen Saison eine Verstärkung im Verantwortlichen-Team erhalten. Konkreter gesagt: Sportchef Patrick Bauder holt einen neuen Mann ins Boot.

Erst am Donnerstag veröffentlichte der 1. FC Bocholt, dass Ex-Profi Christopher Schorch eine neue Aufgabe im "Kompetenzteam" des Oberligisten erhält. Nach RevierSport-Informationen soll Schorch ab dem 1. Juli in die Rolle des Sportlichen Leiters schlüpfen.

Was hat das mit Rot-Weiß Oberhausen zu tun? Die Antwort: Schorch wird nämlich ab dem 1. Juli die Aufgaben von Stephan Engels übernehmen. Engels ist aktuell für die Kaderplanung am Hünting verantwortlich. Der 31-Jährige übt diesen Job seit dem 1. Juli 2020 aus. Zur neuen Saison wird er zu Rot-Weiß Oberhausen wechseln. Wie RS erfuhr, soll er an der Lindnerstraße eine Art "Technischer Direktor" werden und eng mit Sportchef Patrick Bauder zusammenarbeiten.

Engels, der zuvor auch schon für den Deutschen Fußballbund (DFB) am Stützpunkt Niederrhein arbeitete, ist nach zwei erfolgreichen Jahren in Bocholt ins Visier einiger Regionalligisten geraten. Doch der Wechsel nach Oberhausen ist für den gebürtigen Essen auch eine Rückkehr an die alte Wirkungsstätte. Engels arbeitete in seiner noch jungen Karriere als Co-Trainer bei Germania Ratingen, Schwarz-Weiß Essen und der U19 von Rot-Weiß Oberhausen (unter Dimitrios Pappas, Anm. d. Red.). Nun kehrt er zum 1. Juli 2022 als Funktionär zu RWO zurück.