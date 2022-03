Fußball-Regionalligist Rot-Weiss Essen musste sich bei Fortuna Köln mit einem 3:3-Remis begnügen. Marius Kleinsorge erzielte seinen ersten Liga-Treffer für RWE.

Beinahe wäre Marius Kleinsorge in seinem vierten Liga-Einsatz für Rot-Weiss Essen zum umjubelten Matchwinner avanciert. In der 82. Minute – zwölf Zeigerumdrehungen nach seiner Einwechslung – traf der Außenstürmer aus kurzer Distanz zum 3:2 beim Topspiel gegen Fortuna Köln.

Unser Ziel war, dass wir drei Zähler einfahren. Mit dem Punkt sind wir zufrieden, aber natürlich ist auch die Enttäuschung da Essens Marius Kleinsorge.

Doch der große Jubel währte nicht lange, weil Kölns Innenverteidiger Dominik Lanius postwendend per Kopf den Treffer zum 3:3-Endstand erzielte. Torschütze Kleinsorge hatte nach der Partie gemischte Gefühle: "Für den Moment dachte ich, dass mein Tor der Siegtreffer war. Wir wollten die letzten acht, neun Minuten noch gut verteidigen, aber das hat dann nicht so ganz geklappt. Unser Ziel war, dass wir drei Zähler einfahren. Mit dem Punkt sind wir zufrieden, aber natürlich ist auch die Enttäuschung da."

Zumindest konnte der vom 1. FC Kaiserslautern ausgeliehene Flügelflitzer mit seinem Treffer und einer engagierten Leistung Eigenwerbung betreiben, nachdem die ersten Spiele im RWE-Trikot eher unglücklich verliefen: "Persönlich war es ein kleines Erfolgserlebnis. Die letzten Wochen habe ich hart gearbeitet. Ich kam nicht in einem richtig guten Zustand in Essen an, weil ich zuvor nicht viel spielte und auch verletzt war. Jetzt muss ich weiterarbeiten."





Am Mittwochabend pilgerten 6117 Fans beim Regionalliga-Kracher ins Kölner Südstadion und sorgten für eine tolle, würdige Atmosphäre. Eine derart große Kulisse ist Essen sonst nur von Partien an der heimischen Hafenstraße gewohnt. "Sowas ist immer geil. Darauf freut man sich als Spieler. Das haben wir ja nicht oft auswärts, aber es hat Spaß gemacht. Umso schöner wäre es gewesen, wenn wir drei Punkte geholt hätten", erklärte der 26-Jährige. Die nächste Chance auf einen Dreier bekommt der Tabellenzweite in zwei Tagen (19. März, 14 Uhr) gegen den KFC Uerdingen.