Fortuna Köln: "Können uns glücklich schätzen, dass es keine Meisterrunde gibt"

Am Mittwoch (19.30 Uhr) ist es soweit: Fortuna Köln empfängt dann Rot-Weiss Essen zum Topspiel in der Regionalliga West. Die Kölner haben aktuell alle Hände voll zu tun.

Bei Fortuna Köln herrscht Ausnahmezustand. Der Grund: das Spitzenspiel am Mittwochabend (19.30 Uhr, RevierSport-Liveticker) gegen Rot-Weiss Essen. Es gilt schon als sicher, dass die bisherige Rekordkulisse im Südstadion von 4555 Fans (am 2. Spieltag gegen Preußen Münster, Anm. d. Red.) übertroffen wird.

RevierSport hat mit Stefan Puczynski, Sportvorstand von Fortuna Köln, gesprochen.

Stefan Puczynski, kribbelt es auch schon beim Sportvorstand?

Die Vorfreude ist natürlich groß. Auf solche Spiele freuen sich alle: Fans, Spieler und Verantwortliche. Doch aktuell habe ich weniger mit den sportlichen als den organisatorischen Dingen alle Hände voll zu tun.

Was ist denn noch zu organisieren?

Die Kartennachfrage ist riesig. Das kennen wir hier gar nicht so. Plötzlich interessiert sich jeder für das Spiel und will eine Karte. Ich denke schon, dass wir am Ende an der 6000er Marke kratzen, vielleicht diese auch übertreffen werden.

Rot-Weiss Essen ist die Nummer eins in einer 600.000 großen Einwohnerstadt, in der fünf Dax-Unternehmen ihren Sitz haben. Sie haben tolle Fans, die eine Wucht sind und spielen in einem modernen Stadion. Das sind eben die anderen Voraussetzungen. Stefan Puczynski, Fortunas Sportvorstand

Sportlich gesehen: Fortuna Köln muss dieses Spiel gewinnen, um noch weiter vom Aufstieg träumen zu dürfen, oder?

Wir stellen uns diesem Druck, das wird kein Problem sein. Denn wir wollen voll auf Sieg spielen. Aber auch wenn uns dieser am Mittwochabend nicht gelingen sollte, werden wir den Spielbetrieb nicht einstellen. Solange es noch rechnerisch möglich ist, werden wir kämpfen. Es sind auch nach Mittwochabend noch viele Punkte zu vergeben.

Auf was für einen Gegner trifft die Fortuna am Mittwoch?

Nach der Quarantäne gibt es natürlich auch bei RWE Fragezeichen. Aber klar ist doch, dass Essen von Spieltag eins der große Favorit ist. Und das sowohl für alle Experten als auch sich selbst. Denn Essen hat doch nie einen Hehl aus der Favoritenrolle, aus ihrem Saisonziel gemacht. Sie spielen mit ihren Mitteln in einer anderen Liga als Fortuna Köln.

Die Mitteln wurden ja RWE nicht geschenkt. Blicken Sie ein wenig neidisch Richtung der Möglichkeiten, die RWE besitzt?

Nein, keineswegs. Neid hat im Sport, in der Gesellschaft für mich nichts verloren. Rot-Weiss Essen ist die Nummer eins in einer 600.000 großen Einwohnerstadt, in der fünf Dax-Unternehmen ihren Sitz haben. Sie haben tolle Fans, die eine Wucht sind, und spielen in einem modernen Stadion. Das sind eben die anderen Voraussetzungen. Trotzdem versuchen wir da mitzuhalten und auf dem Rasen die Dinge zu entscheiden.

Wer wird denn am Ende aufsteigen?

Das werden wir im Mai sehen. Es ist einfach unfassbar, wie eng die Spitze beieinander ist. Vier Mannschaften haben einen Zwei-Punkte-Schnitt vorzuweisen. Wir können uns alle glücklich schätzen, dass es keine Meisterrunde, keine Relegationsspiele für den Titelträger im Westen geben wird. Ansonsten wäre ja es sogar möglich, dass sich alle Top-Mannschaften, die da oben stehen, in der nächsten Saison wiedersehen. Aber dazu wird es zum Glück nicht kommen.

Als Fußballfan: Was für ein Topspiel erwarten Sie am Mittwochabend?

Wir werden auf Sieg spielen, Essen wird auf Sieg spielen. Wir werden ein attraktives Fußballspiel sehen. Als Fußballfan kann man sich bei dieser Ausgangslage, bei diesem Interesse der Zuschauer nur auf das Ereignis freuen.