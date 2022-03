RWE: Neidhart über die Fitness, Fortuna und 90-Punkte-Marke

Rot-Weiss Essen spielt am Mittwochabend (19.30 Uhr, RevierSport-Liveticker) bei Fortuna Köln. Für RWE ist es das erste Spiel nach einer knapp zweiwöchigen Quarantäne.

Dieses Bild haben die Journalisten, die über Rot-Weiss Essen berichten, auch schon länger nicht mehr gesehen. Christian Neidhart stand am Montag ab 12 Uhr auf der digitalen Pressekonferenz vor dem Spiel bei Fortuna Köln (Mittwoch, 19.30 Uhr, RevierSport-Liveticker) Rede und Antwort. Zuvor wurde Neidhart, der selbst zehn Tage in der Corona-Quarantäne ausharren musste, zweimal von Sportchef Jörn Nowak vertreten.

Nachdem bei RWE ein massiver Corona-Ausbruch zu verzeichnen war und mit Ahlen, Lippstadt sowie Oberhausen gleich drei Spiele abgesetzt werden mussten, geht es für RWE beim "Kaltstart" nach der Quarantäne von insgesamt 16 Spielern bei Fortuna Köln weiter.

Christian Neidhart über...

... die Personallage: "Kevin Holzweiler und Michel Niemeyer fallen weiterhin aus. Sascha Voelcke ist angeschlagen und da müssen wir noch schauen, ob er am Mittwoch eingesetzt werden kann. Noch am Montag wird der letzte Spieler aus der Quarantäne kommen und dann sind wir wieder vollzählig. Alle Spieler, die sich in der Quarantäne befanden, sind einsatzfähig. Das Gute, wenn man überhaupt davon sprechen kann, ist ja, dass wir 16 Mann auf einen Schlag in der Corona-Quarantäne hatten. Schlimmer wäre es, wenn wir Woche für Woche zwei, drei positive Fälle zu verzeichnen hätten."

... die Fitness nach der Corona-Pause: "Die Jungs haben zum Großteil zehn Tage keinen Ball gesehen. Es geht darum, wieder in den Rhythmus zu kommen. An den Trainingseinheiten habe ich aber nicht bemerkt, dass die Spieler länger raus waren. Alle sind fit und geben Vollgas."

... den Einspruch nach dem Böllerwurf-Urteil: "Uns wurden drei Punkte geklaut. Am Ende des Tages darf bei solch einem Vorfall keine Mannschaft bevorteilt werden. Meiner Meinung ist das fatal. Denn weder wir noch Münster haben einen Fehler begangen. Deshalb finde ich den Einspruch des Vereins auch gut. Wir wollen uns jetzt in Köln die Tabellenführung zurückholen."

... die Spielabsage Münster gegen Köln: Ich habe mich sehr gewundert. Ich habe am Freitagnachmittag fast einen Sonnenbrand bekommen (lacht). Dass der Platz um 10 Uhr morgens angefrostet war, wundert mich nicht. Das ist bei uns auch nicht anders. Aber wenige Stunden später ist der Rasen nach viel Sonnenschein wieder völlig in Ordnung. Aber was soll ich dazu sagen? Beide Mannschaften haben sich den Platz angeschaut und sich für eine Absage entschieden. Es ist schon kurios, wie manchmal die Spiele in der Regionalliga West abgesagt werden."

... Gegner Fortuna Köln: "Die Fortuna hatte keine gute Phase in den letzten Spielen. Aber das ist in so einem langen Saisonverlauf auch völlig normal. Ich glaube aber schon, dass sie aufgrund der letzten Ergebnisse gegen uns voll auf Sieg spielen werden."

... die Stärken der Fortuna: "Mit Suheyel Najar haben sie schon einen Topspieler für diese Liga in ihren Reihen. Aber auch Jungs wie Sascha Marquet, Mike Owusu oder Leon Demaj sind natürlich zu beachten und immer für gute Aktionen und Tore gut. Sie stehen auch in den Spielen immer defensiv sehr gut. Jannik Löhden wird wohl wieder dabei sein. Sie haben bis auf die letzten drei Spielen einen richtig, richtig guten Lauf gehabt. Das war grandios. Wir treffen auf jeden Fall auf einen starken Gegner, den wir gut kennen."

... eine mögliche Rotation in den bevorstehenden Englischen Wochen:: "Ich möchte nicht tot rotieren, aber rotieren auf gewissen Positionen, auf denen die Spieler viel leisten, viel ackern müssen, das schon. Das wird gar nicht ausbleiben. Das wissen wir aus der vergangenen Saison. Da muss man auch schauen, dass man die Jungs bei Laune hält. Man braucht aber auch eine gewisse Stärke, gewisse Leute auf dem Platz, um die Dominanz auszustrahlen. Wir werden sehen, wie wir das handhaben. Wir sind ein Team, da gibt es keine 1A- oder 1B-Mannschaft. Wir werden das hinbekommen."

... seine Gedanken beim Blick auf die Tabelle: "Da muss noch einiges zurechtgerückt werden. Ich rechne mir immer vor, was noch möglich ist. Demnach können wir auf 98, Fortuna Köln auf 92, Preußen Münster auf 91 und Wuppertal auf 89 Punkte kommen. Ich denke, dass der Meister am Ende einen hohen 80er Schnitt haben wird. Die 90er Punkte-Marke zu knacken, wäre brutal stark."