Köln - RWE: Fortuna-Boss rechnet mit großer Kulisse und hofft auf einen Sieg

Fortuna Köln gegen Rot-Weiss Essen: Am Mittwochabend (19.30 Uhr, RevierSport-Liveticker) steigt das Topspiel in der Regionalliga West. RS hat mit dem Fortuna-Präsident gesprochen.

Am Mittwoch stehen in der Regionalliga West einige Nachholspiele auf dem Programm. Dabei ist das Duell zwischen Fortuna Köln, Platz vier, gegen Rot-Weiss Essen, Platz zwei, das Topspiel des Abends. Alle Blicke werden auf das Südstadion gerichtet sein.

RevierSport hat vor dem Schlager mit Hanns-Jörg Westendorf, Präsident des SC Fortuna Köln, gesprochen.

Hanns-Jörg Westendorf, wie sehr waren Sie eigentlich über die Spielabsage in Münster verwundert?

Ich sage es mal so: Wenn unser Sportvorstand und Teammanager nicht bei der Platzbesichtigung am Freitagmorgen, dem Tag des Spiels, vor Ort gewesen wären, dann hätte ich da wohl anders reagiert. Aber sie haben ja gesehen und es uns allen mitgeteilt, dass da eine Hälfte des Rasens vereist war. Wir mussten leider die Entscheidung der Stadt Münster und der Polizei hinnehmen.

Am Mittwoch kommt Rot-Weiss Essen: Mit wie vielen Zuschauern rechnen Sie eigentlich?

Die genauen Zahlen werde ich am Dienstag erfahren. Wir wissen noch nicht, wie viele Karten in Essen über den Tisch gegangen sind. Aber ich denke schon, dass 5000 bis 6000 Zuschauer im Südstadion eine stimmungsvolle Kulisse bilden werden. Wir freuen uns sehr auf den Vergleich mit RWE.

Dabei hätten viele Experten gedacht, dass die Fortuna vor diesem Nachholspiel einige Punkte vor RWE liegen würde...

Das haben wir auch gedacht. Das muss man so sagen. Dass wir in Düsseldorf Remis spielen, ist in Ordnung. Dass wir aber aus zwei Heimspielen gegen Bonn und Homberg nur einen Punkt holen, war sehr enttäuschend. Wir haben uns ganz klar mehr ausgerechnet, alles andere wäre falsche Bescheidenheit. Jetzt stehen wir da, wo wir vielleicht noch einmal angreifen können. Dafür brauchen wir ein positives Ergebnis gegen Essen. Es wird aber sehr schwer. RWE hat den besten Kader der Liga, aber auch wir haben eine gute Mannschaft. Mal schauen, was da für uns möglich ist.

Wann wird denn bei Fortuna Köln auch nach Außen über das Aufstiegsziel gesprochen?

(lacht) Rufen Sie mich noch einmal nach dem Essen-Spiel am Donnerstagmorgen an, dann bekommen Sie eventuell eine Antwort auf Ihre Frage.