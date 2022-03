Regionalliga-Kommentar: Aufstieg wird nicht nur sportlich entschieden

Im Aufstiegskampf der Regionalliga werden Prognosen immer schwieriger. Ein Kommentar.

Vor dem Start in die Regionalliga-Restrunde ging es noch um einen Fünfkampf im Aufstiegsrennen. Rot-Weiß Oberhausen und der Wuppertaler SV erlaubten sich dann eine kurze Schwächephase, danach sah es nach einem Dreikampf aus.

Mit Rot-Weiss Essen in der besten Position, Preußen Münster und Fortuna Köln gefielen sich in der Rolle des Jägers. RWE schien nichts umhauen zu können, auch die beiden Verfolger siegten in einer Konstanz, vor der man den Hut ziehen konnte.

Doch seit wenigen Tagen ändern sich die Parameter beinahe täglich, der Aufstiegskampf fokussiert sich nicht nur auf den Sport. Auch Corona und die Sportgerichtsbarkeit werden in diesem Jahr den Aufstieg in die 3. Liga mitentscheiden.

Preußen Münster und Fortuna Köln hatten schon zahlreiche Corona-Fälle, aktuell hat es RWE getroffen, eine zweistellige Anzahl an Spielern befindet sich in der Quarantäne. Daher wird es nach den Absagen der Spiele gegen Ahlen und Lippstadt vermutlich einen Kaltstart geben beim Derby in Oberhausen in einer Woche.

Viele Fragezeichen in Essen vor dem Knaller bei RWO, zuvor wird aber eine Entscheidung bezüglich des Böllerwerfers von Essen erwartet. Am Freitag ist die erste Verhandlung, danach gibt es für beide Vereine noch die Chance, Einspruch einzulegen. Sollte es ein Wiederholungsspiel geben, wird der Aufstieg wenigstens auf dem Platz entschieden. Werden Münster die Punkte zugesprochen, stehen die Preußen auf Platz eins, wobei sie aber zwei Spiele mehr ausgetragen haben als RWE. Am Wochenende sogar drei Partien, da die Essener nicht spielen.

Einen Tag vor der Verhandlung musste Münster wieder einen Rückschlag hinnehmen, denn Stammspieler Lukas Frenkert fällt mit einer Schulter-Verletzung lange aus. Daher ist es derzeit schwierig, eine Prognose im Aufstiegsrennen abzugeben, da kein Tag vergeht, an dem es keine neue Entwicklung gibt. Und wer weiß, in dieser verrückten Saison ist es auch nicht auszuschließen, dass auf einmal der WSV oder RWO wieder komplett mit in der Verlosung sind.

Mit Siegen gegen Münster am Sonntag (WSV) oder RWE in einer Woche (RWO) können die beiden Teams es auf jeden Fall noch spannender machen. Zumal in einer Woche auch Münster und Fortuna Köln aufeinandertreffen. Eins ist klar: Die Wochen der Entscheidung stehen bevor.