Preußen Münster: Stammspieler mit Schultereckgelenkssprengung

Der SC Preußen Münster hat den Sieg in der Regionalliga bei den Sportfreunden Lotte teuer erkauft. Ein Stammspieler fällt lange aus.

Im Winter holte der SC Preußen Münster Lukas Frenkert zurück nach Münster. Zuvor war der Außenverteidiger im Juli 2021 erst zur U23 des FC Schalke 04 gewechselt. Nach einer Hinserie dann die Rückkehr, um mit den Preußen den Sprung in die 3. Liga zu schaffen.

Nun muss seine Mannschaft das Vorhaben vorerst ohne den 21-Jährigen angehen. Nachdem er in der Rückserie in den ersten vier Meisterschaftspartien über die gesamten 90 Minuten auf dem Platz stand, musst er in Lotte nach 25 Minuten verletzt ausgewechselt werden, den Sieg erlebte er schon nicht mehr im Stadion mit.

Frenkert wird schon am Freitag operiert

Nun die bittere Diagnose nach der Untersuchung im Universitätsklinikum Münster. Bei Frenkert wurde eine Schultereckgelenkssprengung diagnostiziert. Bereits am Freitag wird er operiert und fehlt den Adlerträgern für mehrere Wochen.

Alle News zur Regionalliga

Elf Partien haben die Münsteraner noch vor der Brust, gut möglich, dass der Spieler in dieser Spielzeit nicht mehr zum Einsatz kommt. Positiv für Münster. Der Kader ist in der Breite top besetzt. Für Frenkert kam in Lotte Luke Hemmerich in die Partie. Und mit seinem Doppelpack avancierte er gleich zum Matchwinner.

Das nächste Meisterschaftsspiel in der Regionalliga steht für Münster am Sonntag an, dann gibt es den schwierigen Gang zum Wuppertaler SV, der mit einem Dreier auf fünf Punkte an den SCP heranrücken könnte.