RWE: Nächster infizierter Spieler! Training für Donnerstag geplant

Fußball-Regionalligist Rot-Weiss Essen ist seit Wochenbeginn gezwungen mit dem Trainingsbetrieb auszusetzen. Ein massiver Corona-Ausbruch ist der Grund für die Zwangspause.

Rot-Weiss Essen ist aktuell zu einer Pause verdonnert. Die angesetzten Spiele für Mittwoch (2. März) und Samstag (5. März) gegen Ahlen beziehungsweise Lippstadt wurden bereits abgesetzt. RWE hofft, dass es am 12. März mit dem Derby bei Rot-Weiß Oberhausen weitergehen kann.

"Wir hoffen natürlich auf einen guten Genesungs- und Heilungsverlauf bei den Jungs. Wir haben mehr als zehn Spieler in der Quarantäne. Am Mittwoch ist ein weiterer Spieler positiv auf das Corona-Virus getestet worden. Ein weiterer Test steht noch aus", berichtet Jörn Nowak.

Obwohl sich mehr als der halbe Kader - Rot-Weiss Essen hat 27 Spieler unter Vertrag - in der Quarantäne befindet, plant RWE für Donnerstag die Wiederaufnahme des Trainings. Nowak: "Mehr als zehn Spieler werden es nicht sein. Aber sie sind gesund und können Gas geben. Sie wurden seit Montag täglich getestet. Wenn die Jungs vor dem Training am Donnerstag noch einmal negativ getestet werden, dann geht es wieder auf den Platz. Die Spieler, die negativ sind, werden nur ihre Sachen aus der Kabine holen und nach der Einheit diese gar nicht mehr betreten, sondern direkt vom Trainingsplatz mit dem Auto nach Hause fahren. Wir wollen das Risiko minimieren. Aber nochmal: Wir haben uns auch die ganze Zeit an die Hygienemaßnahmen gehalten. Es ist nun mal passiert und da können wir auch nichts machen, außer abwarten und hoffen, dass die Jungs schnell wieder gesund werden."

Dass der massive Corona-Ausbruch RWE aus der Bahn werfen könnte und die Rot-Weissen in den noch vielen anstehenden Wochen Probleme bekommen könnten, glaubt der Sportdirektor nicht. "Wir haben bisher alles überstanden und auch das werden wir schaffen. Rot-Weiss Essen wird in dieser Saison nichts umhauen!", gibt sich Nowak kämpferisch.