Tor des Monats Februar: RWE- und VfL-Spieler sind nominiert

Seit 1971 kürt die ARD-Sportschau die spektakulärsten Tore des Monats. Auch im Februar 2022 gab es wieder viele tolle Treffer.

"Isi, Isi Young" schallte es am 6. Februar 2022 schon in den letzten Minuten der Partie durch das Essener Stadion an der Hafenstraße. Soeben hatte der pfeilschnelle Außenstürmer mit einem irren Solo-Tor das Spiel zugunsten von Rot-Weiss Essen gegen Fortuna Düsseldorf II entschieden. Nach dem 3:1 in der 88. Minute war der Sieg eingetütet. Die Zuschauer wussten sofort: Es war ein Treffer der Kategorie "Tor des Monats".

Isaiah Young schnappte sich in der eigenen Hälfte den Ball, ließ auf dem Weg zum gegnerischen Sechzehner drei Gegenspieler stehen und blieb vor Gäste-Keeper Franz Langhoff eiskalt – eine absolute Energieleistung, die vom Erfolg gekrönt wurde. "Ich habe den Ball genommen und gesehen, dass alle hinter mir waren. Dann dachte ich mir: 'Lauf Isi'. Obwohl ich nicht mehr so viel Kraft hatte, habe ich alles versucht", sagte der Essener zu seiner Energieleistung, die vielleicht mit einer persönlichen Auszeichnung belohnt wird.

Nun wurde der Treffer des Essener Flügelflitzers auch offiziell von der ARD-Sportschau zur Wahl zum "Tor des Monats Februar" nominiert.





Neben Young stehen auch die Treffer von Marvin Ducksch (Werder Bremen), Cristian Gamboa (VfL Bochum), der einen sehenswerten Treffer zum 3:1 beim Sieg des VfL gegen den FC Bayern München erzielte, Eric Hottmann (Türkgücü München) und Weronika Zawistowski (1. FC Köln) zur Wahl.