Rot-Weiss Essen trifft am Samstag, 14 Uhr, auswärts auf die Zweitvertretung des FC Schalke 04. Der Stürmer der Königsblauen hat einiges erlebt.

Rufat Dadashov verbrachte die meiste Zeit seiner Laufbahn in den Regionalligen Deutschlands, spielte aber für sein Heimatland Aserbaidschan auch gegen die ganz Großen.

24 Länderspiele absolvierte der 30-jährige Stürmer, eines davon in der EM-Qualifikation 2014 gegen Italien (1:2). Zu diesem Duell hat er eine besonders schöne Erinnerung.

Nach dem Spiel bat er die italienische Torwartlegende Gianluigi Buffon um sein Trikot. "Er war sehr nett und hat sich auch noch mit mir unterhalten, nachdem ich ihn angesprochen habe", erklärte Dadashov im Interview mit der WAZ und ergänzte: "Als ich dann gehen wollte, hat er mich noch zurückgehalten und gesagt, dass er auch mein Trikot haben will. Ich hatte es ihm erst nicht gegeben, weil ich dachte, er kann mit dem Trikot von mir sowieso nichts anfangen. "

Dadashov wechselte im Sommer 2021 vom amerikanischen Klub Phoenix Rising zu Schalke II und erzielte in 16 Regionalliga-Spielen bislang neun Tore. Im Dezember kam er zweimal in der 2. Bundesliga bei den Profis zum Einsatz. Am Samstag, 14 Uhr, empfängt er mit den Königsblauen Rot-Weiss Essen in der Regionalliga West.

Im WAZ-Interview spricht Dadashov über das kommende "Highlight-Spiel" gegen RWE, seine außergewöhnliche Laufbahn und sein unverhofftes Zweitliga-Debüt.