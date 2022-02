Schalke: Das sagt der U23-Trainer vor RWE - nur drei Siege in 22 Spielen

Der FC Schalke 04 II trifft am Samstag (14 Uhr, RevierSport-Liveticker) auf Rot-Weiss Essen. In 22 Vergleichen konnte Schalkes U23 nur dreimal gegen RWE gewinnen.

Die Voraussetzungen könnten vor so einem Duell gar nicht klarer sein: Wenn der FC Schalke 04 II am Samstag (14 Uhr, RS-Liveticker) auf Rot Weiss Essen trifft, dann ist der Gast aus der Ruhrmetropole klarer Favorit. RWE hat nur ein Spiel in dieser Saison verloren und ist auf Aufstiegskurs. Auch wenn die Schalker zuletzt - drei Siege, zwei Remis aus fünf Spielen - in guter Form sind, ist die Mannschaft von Trainer Torsten Fröhling Außenseiter gegen Essen.

"Wir haben konzentriert und fokussiert trainiert in dieser Woche. Alle Spieler wollen gerne am Wochenende spielen. Das Team und die Trainer freuen sich auf die Partie in der Veltins Arena. Zu Rot-Weiss Essen muss ich eigentlich nicht viel sagen. Jeder kennt den Gegner und weiß, dass Essen eine starke Mannschaft ist", sagt Fröhling im Vorfeld der Partie. 2600 Karten sind für das Spiel verkauft. Bis auf Jimmy Kaparos kann Fröhling auf alle Spieler zurückgreifen.

Für S04-Mitglieder und Dauerkarteninhaber besteht weiterhin die Möglichkeit unter anfragen.schalke04.de Tickets zu erwerben.

Auch wenn die Rollen klar verteilt sind, sollte Essen vor dem Tabellen-10. der Liga gewarnt sein. Denn schon im Hinspiel tat sich RWE sehr schwer gegen gut formierte Schalker. Dennis Grote erlöste Essen erst mit einem Distanzschuss-Hammer. RWE siegte letztlich mit 1:0.

Auf der anderen Seite macht die Statistik allen Essener viel Mut. Denn in 22 Vergleichen gewann RWE gegen die Schalke-Reserve gleich zwölfmal, spielte siebenmal Remis und verlor nur drei Partien. Eine im März 2014 (0:2) an der Hafenstraße und zwei im Jahr 2009 (1:2, 0:1). Eine RWE-Niederlage stammt aus dem letzten und bisher einzigen Vergleich dieser beiden Mannschaften in der Veltins Arena.