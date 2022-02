Ex-Spieler erinnert sich: Als Rot-Weiss Essen 2009 auf Schalke verlor

Nach rund zwölfeinhalb Jahren kehrt Rot-Weiss Essen am Samstag (14 Uhr, RS-Liveticker) in die Veltins Arena zurück. Wir haben mit einem Spieler gesprochen, der im August 2009 dabei war.

Am 17. August 2009 unterlag Rot-Weiss Essen vor fast 16500 Zuschauern in der Veltins Arena der U23 des FC Schalke 04 mit 0:1. Christian Erwig erzielte das Siegtor für die Königsblauen.

Für RWE war das der Anfang einer sehr bitteren Saison. Denn am Ende der Spielzeit 2009/2010 sollte der Traditionsklub pleite gehen und in die NRW-Liga abrutschen. Eine schwarze Stunde in der RWE-Vereinshistorie.

17.8.2009: Schalke 04 II - RWE 1:0 Schalke U23: Amsif - Pachan, Mimbala, Kraska, Kilian - Latza, Kühn - Trisic, Wassey (66. D Müller), Schmitz (85. Lapaczinski) - Erwig (75. Prskalo). Trainer: Oliver Ruhnert. RWE: Himmelmann - Holsing, Herzig, Zinke, Bührer - Nehrbauer - Neumayr (71. Heinzmann), Wunderlich - Mainka (58. Lemke), Mölders, Stachnik (83. Kurth). Trainer: Thomas Strunz. Schiedsrichter: Guido Winkmann Tor: 1:0 Erwig (32.). 16.495 Zuschauer in der Veltins-Arena

"Ich habe leider in Essen zwei Jahre erwischt, die sehr unruhig waren. Trotzdem habe ich den Verein als total spannend kennengelernt. Es hat immer Spaß gemacht für RWE zu spielen", erinnert sich Robert Mainka, der zwischen 2008 und 2010 55 Pflichtspiele (elf Tore) für Rot-Weiss bestritt.

Er war auch beim 0:1 auf Schalke dabei. "So richtig gut kann ich mich nicht mehr entsinnen. Aber ich weiß noch, dass die Stimmung grandios war. Wir hatten ein Heimspiel auf Schalke und haben unsere Fans in diesem brisanten Duell leider enttäuscht", sagt der heutige Trainer der Spielvereinigung Beckum.

Ich bin fest davon überzeugt, dass Rot-Weiss Essen aufsteigen wird. Robert Mainka

Der Familienvater, der mit seiner Frau und den Söhnen Luis (11) sowie Roccardo (neun Monate) in Hövelhof lebt, glaubt, dass RWE am Samstag eine gute Chance besitzt, um in der Veltins Arena zu gewinnen. "Seit zwei Jahren läuft es doch super für RWE. Die Punkteausbeute ist beeindruckend. Es wird einfach hervorragend gearbeitet. Marcus Uhlig passt mit seiner ostwestfälischen Ruhe in den Verein, Jörn Nowak ist ein super Sportdirektor und Christian Neidhart der perfekte Trainer für RWE. Ich bin fest davon überzeugt, dass Rot-Weiss Essen aufsteigen wird. Es wird Zeit, für diesen tollen Verein", meint Mainka, der Immobilienkaufmann bei einem großen Projektentwickler ist.