RWE: Große Ehre für Simon Engelmann - Vertragssituation geklärt

Nach dem turbulenten Sonntag und dem Spielabbruch gegen Preußen Münster gingen die Tage für Simon Engelmann ereignisreich weiter. Der RWE-Stürmer wurde auch geehrt.

Vier Spiele, inklusive des Münster-Abbruchs, ist Simon Engelmann ohne Treffer. Für den RWE-Stürmer ein ungewohntes Gefühl, der in dieser Spielzeit in 23 Begegnungen 13 Treffer erzielte. Zuletzt blieb er solange von Spieltag eins bis vier ohne Torerfolg. Doch nun, am Dienstag, hatte der Profi von Rot-Weiss Essen allen Grund zu feiern.

Er wurde in seiner Heimat, dem Landkreis Vechta/Visbek, zum "OV-Sportler des Jahres 2021" gewählt. Überreicht wurde dem 32-Jährigen der Preis von dem Portal "om-medien.de".

OV-Sportler des Jahres 2021 1. Simon Engelmann (Fußball/40 Punkte) 2. Theo Teuteberg (Handball/32) 3. Lukas Fienhage (Bahnsport/29) 4. Felix Oevermann (Fußball/28) 5. Viktor Kuk (Leichtathletik/24) 6. Franz Bokop (Fußball-Schiedsrichter/23) 7. Peter Kowalski (Handball/17) 8. Wolfgang Knabe (Leichtathletik/13) 9. Michael Buddelmeyer (Autocross/9) 10. Andreas Bröring (Leichtathletik/5).

"Ich freue mich riesig, dieser Pokal bedeutet mir wirklich sehr viel. Wir sind ja oft in der Heimat. Meine Familie und Freunde verfolgen das alles, was ich hier mache. Sportler des Jahres zu sein, hat für mich einen hohen Stellenwert. Ich bin wirklich sehr stolz auf diese Auszeichnung", sagte Engelmann beim Foto-Shooting der "om-medien" auf der Tribüne des Stadions an der Hafenstraße.

Engelmann erzählte den Pressevertretern aus seiner Heimat auch einiges über RWE - nur Gutes. Engelmann: "Man spürt hier eigentlich überall, wie wichtig den Leuten der Fußball ist, welchen Stellenwert RWE für die Stadt hat."

Simon Engelmann erzielte bislang in 73 Pflichtspiel-Einsätzen 53 Tore für RWE.

Neben dem Spielabbruch und der persönlichen Ehrung hat Engelmann, der mit seiner Frau Sandra und Sohn Mats im Westviertel wohnt, auch das Feuer-Drama in der Bargmannstraße hautnah miterlebt. Unfassbar ereignisreiche Tage für den Familienvater. "Uns geht's gut, ist ein paar Häuser weiter passiert. Wahnsinn, was hier los ist", berichtet Engelmann.

Und noch eines verriet er den Gästen aus seiner Heimat: Sollte Rot-Weiss Essen aufsteigen, dann wird sich Engelmanns auslaufender Vertrag automatisch um ein Jahr bis zum 30. Juni 2023 verlängern. Wohl eine gute Nachricht für ihn und alle RWE-Fans in aufregenden Essener Tagen.