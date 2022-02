Regionalliga: RWE war in Bundesliga-Arenen oft nicht erfolgreich

Nach mehr als zwölf Jahren tritt Rot-Weiss Essen mal wieder in der Veltins-Arena an. Die Zuschauermarke von damals dürfte allerdings nicht erreicht werden.

Die Bundesliga-Arenen sind selten der Austragungsort von U23-Teams, erst recht nicht eines Regionalliga-Spiels. Am kommenden Wochenende, wenn Rot-Weiss Essen zur U23 des FC Schalke 04 muss, ist es aber wieder so weit. Wir haben mal geschaut, wie oft RWE bisher in den großen Stadien von Bundesliga- oder Zweitliga-Reserven ranmusste.

Die Bilanz aus RWE-Sicht ist allerdings negativ: Elf Spiele, vier Siege, ein Unentschieden, sechs Niederlagen.

17.8.2009: Schalke 04 II - RWE 1:0

RWE: Himmelmann - Holsing, Herzig, Zinke, Bührer - Nehrbauer - Neumayr (71. Heinzmann), Wunderlich - Mainka (58. Lemke), Mölders, Stachnik (83. Kurth).

Tor: 1:0 Erwig (32.). 16.000 Zuschauer in der Veltins-Arena,

13.12.2009: Kaiserslautern II - RWE 1:0

RWE: Maczkowiak - Aydin (90. Lorenz), Herzig, Zinke, Bührer - Broniszewski, Neubauer - Neumayr, Wunderlich, Stachnik - Mölders.

Tor: 1:0 Zellner (39.). 490 Zuschauer im Fritz-Walter-Stadion.

20.11.2010: Alemannia Aachen II - RWE 1:3

RWE: Lamczyk - Jasmund, Thamm, Wagner, Kuta - Tokat, Brauer - Lemke, Avci (70. Vennemann), Enzmann (78. Dutschke) - Lenz (Stöhr 88.).

Tore: 0:1 Enzmann (34.), 0:2 Avci (62.), 1:2 Engelbrecht (73.), 1:3 Tokat (76.). 1500 Zuschauer im Tivoli.

13.3.2011: MSV Duisburg II - RWE 1:1

RWE: Lamczyk - Jasmund, Thamm, Wagner, Lehmann (81. Dutschke) - Vennemann (59. Koep), Brauer - Lemke, Tokat, Kuta - Lenz (83. Jensen).

Tore: 1:0 Aksoy (48.), 1:1 Brauer (66.). 3600 Zuschauer in der SLR-Arena.

12.8.2011: 1. FC Köln II - RWE 2:1

RWE: Lamczyk - Lehmann, Wagner, Rodenberg, Kuta (30. Jasmund) - Grummel (79. Vennemann), Heppke - Lemke, Koep, Grund - Lenz (58. Kaya).

Tore: 1:0 Hömig (20.), 2:0 Uth (24.), 2:1 Wagner (58.). 3000 Zuschauer im RheinEnergieStadion.

4.9.2011: Borussia Mönchengladbach II - RWE 4:0

RWE: Lamczyk - Kuta, Schneider (60. Kaya), Rodenberg, Lehmann (49. Jasmund) - Heppke, Brauer - Lemke, Tokat, Grund - Koep (46. Lenz).

Tore: 1:0 Kachunga (45.), 2:0 Kachunga (46.), 3:0 Heubach (84.), 4:0 Kachunga (89.). 3007 Zuschauer im Stadion im Borussia-Park.

24.3.2012: Kaiserslautern II - RWE 1:2

RWE: Lamczyk - Lehmann (60. Koep), Denker, Wagner, Guirino - Grummel, Brauer - Lemke (76. Kuta), Avci, Grund - Kaya (87. Vennemann).

Tore: 1:0 Modica (47.), 1:1 Brauer (69.), 1:2 Grund (73.). 500 Zuschauer im Fritz-Walter-Stadion.

27.4.2013: MSV Duisburg II - RWE 2:0

RWE: Schwabke - Telch (46. Lemke), Nakowitsch, Rodenberg, Guirino - Rodrigues Pires, Grummel (68. Sawin) - Soukou, Avci, Grund - Koep (74. Ellmann).

Tore: 1:0 Taskin (44.), 2:0 Tsourakis (54.). 1031 Zuschauer in der SLR-Arena.

17.5.2014: VfL Bochum II - RWE 0:1

RWE: Kunz - Dombrowka, Propheter, Laletin, Hermes - Arenz (69. Langlitz), Ivancicevic (90. Wingerter), Nakowitsch, Limbasan (87. Grund) - Platzek, Koep.

Tor: 0:1 Arenz (49.). 1580 Zuschauer im Vonovia Ruhrstadion.

7.3.2015: Borussia Mönchengladbach II - RWE 1:0

RWE: Heimann - Binder, Zeiger, Weber, Huckle (75. Steffen) - Freiberger (46. Studtrucker), Treude, Baier, Hermes - Kluft (62. Kreyer), Platzek.

Tor: 1:0 Ritter (71.). 1214 Zuschauer im Stadion im Borussia Park.

5.11.2021: Borussia Mönchengladbach II - RWE 1:2

RWE: Davari - Langesberg, Rios Alonso, Herzenbruch, Bastians - Grote, Dürholtz (67. Tarnat) - Young (57. Heim), Harenbrock (81. Engelmann), Krasniqi (73. Plechaty) - Janjic.

Tore: 0:1 Krasniqi (23.), 0:2 Krasniqi (28.), 1:2 Lieder (45.). 2872 Zuschauer im Stadion im Borussia Park.

26.2.2021Schalke 04 II - RWE ...