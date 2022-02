Nach RWE-Abbruch: Übersicht über Spielabbrüche und ihre Wertungen

RevierSport wirft einen genaueren Blick auf die Spielabbrüche in den letzten Jahren und wie diese Spiele dann genau gewertet wurde.

Nach dem Spielabbruch in der Regionalliga West ist noch unklar, wie das Spiel Rot-Weiss Essen gegen Preußen Münster (Abbruch beim Stand von 1:1 in der 76. Minute) gewertet wird. RevierSport wirft einen Blick auf die Spielabbrüche in der jüngeren Vergangenheit und ihre Spielwertungen. Dabei ist ebenfalls ein Spiel, das nicht abgebrochen wurde, aber Parallelen zu dem Fall vom Sonntag aufweist.

19.12.2021: Wegen einer rassistischen Beleidigung wurde das Drittligaspiel VfL Osnabrück gegen MSV Duisburg in der 33. Minute abgebrochen. Ermittlungen konnten im Nachhinein jedoch keinen Beweis finden, dass die Beleidigung eines Zuschauers an den VfL-Spieler Aaron Opoku gerichtet war. Das Spiel wurde am 2.2.2022 nachgeholt – der MSV verlor mit 3:6.

27.5. 2018: Der KFC Uerdingen musste zum Relegations-Rückspiel um den Drittliga-Aufstieg bei Waldhof Mannheim ran. Das Hinspiel ging mit 1:0 an den KFC, im Rückspiel führte Uerdingen 2:1, als der Schiedsrichter die Partie in der 82. Minute abbrechen musste. Der Grund: Ausschreitungen der Waldhof-Anhänger. Im Anschluss wurde das Spiel mit 2:0 für Uerdingen gewertet, der KFC war aufgestiegen.

10.08.2015: Im Pokalspiel zwischen dem VfL Osnabrück und RB Leipzig stand es nach 70 Minuten 1:0 für Osnabrück. Dann entschied Schiri Martin Petersen auf Ecke für Leipzig und wurde von einem Feuerzeug am Kopf getroffen. Daraufhin unterbrach Petersen die Partie erst kurz und brach sie dann ganz ab. Am grünen Tisch verlor Osnabrück mit 0:2, da ein VfL-Fan das Feuerzeug geworfen hatte.

10.09.2011: Vor dem Anpfiff von dem Drittliga-Spiel VfL Osnabrück gegen Preußen Münster warf ein Fan von Preußen Münster einen Böller in den ehemaligen Spielertunnel an der Bremer Brücke. Er verletzte 33 Personen. Osnabrück entschied das Spiel, das trotzdem angepfiffen wurde, mit 1:0 für sich. Der damals 24-jährige Böllerwerfer musste fünf Jahre in Haft.

01.04.2011: Nach 87 Minuten führte der Gast FC Schalke 04 mit 2:0 im Bundesliga-Duell gegen den FC St. Pauli. Dann traf ein voller Bierbecher den Schiri-Assistenten Thorsten Schiffner am Kopf. Deniz Aytekin brach die Partie ab. Das DFB-Sportgericht erklärte Schalke zum Sieger.

1976: Der 1. FC Kaiserslautern spielte gegen Fortuna Düsseldorf. Beim Stand von 1:0 für die Fortuna wurden Flaschen auf den Platz geschmissen. Das Spiel wurde abgebrochen, die Fortuna zum 2:0-Sieger erklärt.