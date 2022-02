Im Ausland: So verlief das Innsbruck-Debüt des Ex-RWE-Kapitäns

Für Dennis Grote, in der Hinrunde dieser Saison noch Kapitän von Rot-Weiss Essen, stand am Samstag das Debüt für seinen neuen Verein an.

Den Einstand für Wacker Innsbruck hatte sich Dennis Grote (35) mit Sicherheit anders vorgestellt. Vor wenigen Tagen war Grote nach Österreich gewechselt. Die Mannschaft von Trainer Michael Oenning unterlag beim Kapfenberger SV mit 2:3. Dabei war Grote noch einer der Besten im Wacker-Team und erzielte sogar seinen ersten Treffer für Innsbruck. Der Ex-RWE-Kapitän traf in der 45. Minute zum zwischenzeitlichen 2:2-Remis. Wacker lag dabei in Halbzeit eins schon mit 0:2 im Hintertreffen. 20 Minuten vor dem Ende kassierte Innsbruck dann das 2:3. In der Tabelle der zweiten österreichischen Liga liegt Wacker Innsbruck nach 17 Spieltagen auf Platz acht von insgesamt 16 Mannschaften.



Zur Startseite