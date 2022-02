RWE: Mitgliederzahl - nächstes Etappenziel wurde erreicht

Rot-Weiss Essen liegt in der Mitglieder-Tabelle in Deutschland auf Platz 33 und hat das nächste Etappenziel erreicht

Rot-Weiss Essen wächst und wächst - auch als Mitglied der Regionalliga West ist das Interesse an dem Traditionsverein ungebrochen. Nun hat der Klub das nächste Etappenziel erreicht, 7000 Mitglieder zählt der Verein von der Hafenstraße aktuell.

6981 Mitglieder waren es am Donnerstag, da betonte RWE-Boss Marcus Uhlig: "Das ist ein überragendes Zeichen! Die RWE-Familie wächst und wächst und wird stetig größer. Wir freuen uns natürlich über den Zuspruch und setzen auf die rot-weisse Gemeinschaft, in Kürze mit 7.000 die nächste Schallmauer zu erreichen. Perspektivisch möchten wir als Klub weiter wachsen. In der Mitglieder-Tabelle der deutschen Proficlubs stehen wir derzeit auf Platz 33, hier wollen wir mittelfristig unter die Top 30 kommen.

Die "Ruhrpott-Mitglieder-Tabelle": FC Schalke 04: 160.000 Borussia Dortmund: 154.000 VfL Bochum: 17.726 MSV Duisburg: 8439 Rot-Weiss Essen: 7012 Rot-Weiß Oberhausen: 1381

Die meisten Mitglieder in Fußball-Deutschland haben FC Bayern München (293.000), FC Schalke 04 (160.000) und Borussia Dortmund (154.000). Auf Rang 30, den RWE anpeilt, lag zuletzt Erzgebirge Aue mit knapp 9260 Mitgliedern. Bis dahin ist es noch ein Weg, der auch nicht im Tempo der letzten 24 Stunden weitergehen wird. Denn über Nacht - so gab RWE bekannt - haben sich über 30 neue Mitglieder zum Verein bekannt.

Und RWE hat für das Jubiläums-Mitglied auch ein Geschenk parat. Das 7.000. Mitglied darf sich über ein signiertes Mitglieder-Sondertrikot und einen offiziellen Foto-Termin an der Hafenstraße freuen.

