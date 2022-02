RWE: Noch 250 Karten für Homberg zu erwerben

Rot-Weiss Essen spielt am Samstag ab 14 Uhr (RevierSport-Liveticker) beim VfB Homberg. 1500 Zuschauer dürfen ins PCC-Stadion und es wird ein volles Haus erwartet.

Dass das Spiel zwischen dem VfB Homberg und Rot-Weiss Essen ausverkauft sein wird, darüber waren sich alle Verantwortlichen der Homberger einig. Zumindest ausverkauft, was das Essener Kontingent von 750 Karten angeht. Die Homberger hatten sogar bei den Duisburger Behörden darum gebeten 1500 statt nur 750 Zuschauer zu dem Spiel zuzulassen. Dem Wunsch des VfB wurde seitens der Stadt stattgegeben. So dass 750 Karten an Homberg und 750 Karten an Essen gegangen sind.

Doch aktuell sind nur 500 Tickets in Essen verkauft worden. RWE will die restlichen 250 Karten noch am Freitag - ab 14 Uhr - an einer Sonderkasse an der Hafenstraße an seine Fans verkaufen.