SV Lippstadt: Innenverteidiger weg - 184-maliger Oberligaspieler da

Der SV Lippstadt, der am Sonntag (6. Februar, 14 Uhr) bei den Sportfreunden Lotte antritt, gab zum Wochenende hin noch einen Ab- und einen Zugang bekannt.

Mohamed El-Bouazzati hat den SV Lippstadt verlassen. Der Innenverteidiger spielt ab sofort für Oberligist Westfalia Herne.

Mit reichlich Oberliga-Erfahrung, nämlich 184 Einsätzen, kommt derweil Simon Schubert zum SV Lippstadt zurück. Der Innenverteidiger hatte den SVL eigentlich erst im Sommer 2021 verlassen, aber keinen neuen Verein gefunden. Nun kehrt der 30-Jährige, der auch 67 Spiele in der Regionalliga West vorweisen kann, nach Lippstadt zurück.

Zugänge: Tim Möller (VfL Osnabrück), Simon Schubert (zuletzt vereinslos) Tim Möller (VfL Osnabrück), Simon Schubert (zuletzt vereinslos) Abgänge: Marcelo Costa Rebelo (FC Remscheid), Mohamed El-Bouazzati (Westfalia Herne)

"Über die Qualitäten von Simon Schubert brauche ich wohl nichts erzählen. Wir haben ihn ja in Lippstadt schon gut kennengelernt und wissen, was er drauf hat. Mit dem Abgang von Mohamed El-Bouazzati war in der Defensive eine Planstelle offen und ich glaube, dass es für uns optimal ist, dass wir diese mit jemandem besetzen können, der sowohl die Liga, als auch den Verein bestens kennt", erklärt SVL-Sportchef Dirk Brökelmann, der den Kontakt zu dem gebürtigen Gütersloher nie abreißen ließ.