Fortuna Düsseldorf II: "RWE hat hochwertig nachgelegt"

Am Sonntag (14 Uhr, RevierSport-Liveticker) reist Fortuna Düsseldorf II zu Rot-Weiss Essen. Die Fortuna-Reserve darf sich auf 10.000 Zuschauer im Stadion an der Hafenstraße freuen.

An das Hinspiel zwischen Fortuna Düsseldorf II und Rot-Weiss Essen werden sich einige Fans noch gut erinnern. In einem irren Spektakel trennten sich die Kontrahenten 3:3-Remis - dabei führte die Fortuna-U23 schon 3:0. Am Ende war Essen sogar den drei Punkten näher als die Düsseldorfer.

"Das war der Wahnsinn. Ein Leckerbissen für jeden Fußballfan. Es war ein tolles Spiel, das begeistert hat. Auch ich als Trainer war am Ende nicht sauer, sondern stolz auf die Mannschaft", erinnert sich Nico Michaty im RevierSport-Gespräch an den 27. Oktober 2021. Der Fußballlehrer ergänzt: "Gegen Essen kann man sich nie sicher sein - auch nicht, wenn man 3:0 führt."

Wir werden mutig an die Sache herangehen. Wenn wir den Mut, den wir uns vornehmen, auf den Rasen übertragen können, dann werden wir wieder ein gutes Fußballspiel sehen. Nico Michaty

Am Sonntag geht es für die Fortuna-Reserve wieder gegen Rot-Weiss Essen. Dass RWE immer noch an der Spitze der Tabelle steht, ist für den 48-jährigen Michaty überhaupt nicht überraschend. "RWE war vor der Saison der große Favorit und ist es immer noch. Der Kader ist unfassbar gut besetzt. Im Winter hat RWE noch einmal mit Spielern wie Marius Kleinsorge, natürlich Thomas Eisfeld, aber auch Fabian Rüth hochwertig nachgelegt. Uns erwartet am Sonntag eine schwere Aufgabe", sagt Michaty.

Doch chancenlos sieht der ehemalige Bochumer Trainer seine Mannschaft nicht. Erst am Mittwoch gewann die Fortuna mit 3:0 bei Borussia Mönchengladbach II. Ob Michaty auch in Essen auf Profi-Stürmer Lex-Tyger Lobinger zurückgreifen kann, weiß er noch nicht. Michaty: "Unsere Profis spielen ja auch am Sonntag. Das wird kurzfristig entschieden. So oder so: wir freuen uns auf eine tolle Kulisse. 10.000 Fans in Essen: das ist Fußball pur. Wir werden mutig an die Sache herangehen. Wenn wir den Mut, den wir uns vornehmen, auf den Rasen übertragen können, dann werden wir wieder ein gutes Fußballspiel sehen."

Bis auf Nicolas Hirschberger (Trainingsrückstand) und Florian Zorn (Kreuzbandriss) kann Michaty in Essen auf seinen kompletten Kader zurückgreifen.