RWE: Am Mittwoch wird in Essen getestet

Rot-Weiss Essen hat auf die Spielabsage bei Rot Weiss Ahlen schnell reagiert und ein Testspiel für den kommenden Mittwoch (2. Februar, 19 Uhr) arrangiert.

Statt in Ahlen geht es für Rot-Weiss Essen am Mittwoch nur wenige Kilometer von der Hafenstraße entfernt weiter. RWE testet ab 19 Uhr an der Buderusstraße beim FC Kray. Zu dem Nachbarschaftsduell sind 750 Zuschauer zugelassen.

Beim Essener Oberligisten stehen mit Sportchef Mladen Bosnjak und Trainer Damian Apfeld auch zwei Ex-RWE-Mitarbeiter in der Verantwortung. Zudem spielen auch einige ehemalige Juniorenspieler der Rot-Weissen in Kray.

In der Meisterschaft soll es für Rot-Weiss Essen dann am Sonntag (6. Februar, 14 Uhr) mit dem Duell gegen die U23 von Fortuna Düsseldorf weitergehen.