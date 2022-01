Fortuna Köln: Verstärkung von Borussia Dortmund U23 - Dej auch fix

Fortuna Köln hat sich bis dato auf dem Winter-Transfermarkt zurückgehalten und am "Deadline Day" dann doppelt zugeschlagen.

Fortuna Köln hat am Montag gleich zwei Spieler unter Vertrag genommen. Den Transfer von André Dej hatte RevierSport bereits angekündigt. Am "Deadline Day" bestätigte der Regionalligist die RS-Meldung.

Neben Mittelfeldspieler Dej verpflichteten die Kölner auch einen Innenverteidiger. Albin Thaqi wechselt aus der 3. Liga in den Süden der Domstadt. "Nach den Ausfällen von Luca Rumpf und Jannik Löhden war es klar, dass wir auf der Innenverteidigerposition nochmals nachlegen werden. Wir sind sehr froh, dass es uns mit der Verpflichtung von Albin gelungen ist, einen Spieler für uns zu gewinnen, der in dieser Saison auch schon in der 3. Liga auf dem Platz gestanden hat", freut sich Fortuna-Cheftrainer Alexander Ende über den Zuwachs.

Der 19-jährige Innenverteidiger wurde in den Jugendabteilungen der Revierklubs FC Schalke 04 und Borussia Dortmund ausgebildet und kam in dieser Saison sowohl bei der Reserve des BVB in der 3. Liga (zwei Partien über insgesamt 106 Minuten), als auch in der UEFA Youth League (vier Spiele) zu Pflichtspieleinsätzen für die Schwarz-Gelben.