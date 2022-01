Fortuna Köln: 90-maliger Drittligaspieler kommt

Es ist der letzte Tag des Winter-Transferfensters - und siehe da: Auch Fortuna Köln wird plötzlich tätig. Bis dato hatte sich der Regionalligist zurückgehalten.

Fortuna Köln hatte bis zum 31. Januar weder einen Zu- noch Abgang zu vermelden. Doch wie RevierSport erfuhr, wird der Aufstiegsaspirant der Regionalliga West an diesem Montag, dem "Deadline Day" des aktuellen Transferfensters, einen neuen Spieler präsentieren.

Nach RevierSport-Informationen ist sich die Fortuna mit Andre Dej einig. Der zentrale Mittelfeldspieler hatte erst vor wenigen Tagen seinen Vertrag bei Alemannia Aachen aufgelöst. Nun also der Wechsel zum Liga-Konkurrenten Fortuna Köln. Für den 29-jährigen Dej heißt es: Regionalliga-Aufstiegs- statt Abstiegskampf.

Für Aachen absolvierte Dej in der Hinrunde 17 Spiele und erzielte zwei Tore. Er war Stammspieler bei der Alemannia. Doch nach der Rückkehr von Fuat Kilic an den Tivoli spielte Dej beim alten, neuen Aachener Trainer keine Rolle mehr.

Beim Zweitligisten Regensburg kam Dej nicht zum Einsatz

Der Deutsch-Pole Dej spielte in der Jugend für Bayer Leverkusen und den MSV Duisburg. Über die Sportfreunde Siegen und Viktoria Köln kam der Mittelfeldspieler zu den Sportfreunden Lotte, wo er in der 3. Liga auf sich aufmerksam machte. Es folgte ein Wechsel zum Zweitligisten SSV Jahn Regensburg. Bei den Bayern blieb ihm ein Pflichtspieleinsatz allerdings verwehrt. So suchte er in den vergangenen beiden Jahren - vor seinem Aachen-Wechsel im Sommer 2021 - sein Glück bei der Viktoria aus seiner Heimatstadt Köln.

90 Drittliga- und 137 Viertligaspiele

In seiner Vita sind insgesamt 90 Drittliga-Einsätze gelistet, in denen ihm elf Tore und 14 Vorlagen gelangen. In der Regionalliga West bringt Dej es auf 137 Einsätze, bei denen 18 Treffer und 17 Assists zu Buche stehen.