Aachen: Nach Dej-Auflösung - Spielerberater kontert Kilic-Aussage

Bei Alemannia Aachen kam es in dieser Woche zu einer überraschenden Vertragsauflösung. Andre Dej gehört nicht mehr zum Aachener Kader. Nun schaltet sich dessen Berater ein.

Fuat Kilic hatte es am Mittwoch, 26. Januar 2022, gegenüber RevierSport verraten: André Dej ist nicht mehr länger Spieler von Alemannia Aachen. Verein und Akteur einigten sich mittlerweile auf eine Vertragsauflösung.

"Meine Aufgabe ist es, die Mannschaft zu schützen. Jeder weiß, um was es geht. Es geht hier um Existenzen, es geht nur um Alemannia Aachen. Wenn jemand das nicht versteht, dann ist er hier fehl am Platz. Mehr gibt es dazu nicht zu sagen. Ich wünsche Andre für die Zukunft alles Gute", erklärte der 48-jährige Kilic gegenüber RevierSport. Dej, der im Sommer nach Aachen kam und insgesamt 90 Drittligaspiele in seiner Karriere bestritt, war in der Hinrunde noch Stammspieler und absolvierte 17 Begegnungen.

Es wäre klug gewesen, die Angelegenheit nicht weiter zu kommentieren. Medial so nachzutreten, überrascht mich und es gehört sich nicht. Ich könnte nun viel dazu sagen und wir hätten anders handeln können, aber das muss jeder für sich entscheiden. Markus Peter, André Dejs Berater

In der "Aachener Zeitung" geisterte gar das Gerücht von einer vorgetäuschten Dej-Verletzung vor dem Lippstadt-Spiel herum. Der 29-jährige Mittelfeldspieler soll sich mit einer Knieverletzung vor der Partie abgemeldet haben. Pikant: Die Abmeldung soll erst erfolgt sein, nachdem Dej erfuhr, dass er nicht in der Startelf stehen wird.

Sowohl Kilic' als auch die Worte in der "Aachener Zeitung" sorgen für Kopfschütteln bei Dejs Berater, Markus Peter. "Es wäre klug gewesen, die Angelegenheit nicht weiter zu kommentieren. Medial so nachzutreten, überrascht mich und es gehört sich nicht. Ich könnte nun viel dazu sagen und wir hätten anders handeln können, aber das muss jeder für sich entscheiden. Ich hatte konstruktive Gespräche mit Alemannias Geschäftsführer Sascha Eller und wir sind Aachen bei der Vertragsauflösung entgegen gekommen", erläutert Peter gegenüber RevierSport.

Er ergänzt: "Nach dem Signal, dass es für André bei der Alemannia nicht weitergehen soll, haben wir eine schnelle und sportlich gute Lösung finden können."

Nach RevierSport-Informationen steht Dej kurz vor der Unterschrift bei einem Aachener Liga-Konkurrenten.