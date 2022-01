Rot-Weiss Essen führt die Regionalliga West aktuell an. Wir haben uns angeschaut, wer dabei bisher am meisten auf dem Feld stand.

Platz 10: Felix Bastians

Im Sommer gekommen etablierte sich der ehemalige Bochumer direkt als Stammkraft. Insgesamt kommt er auf 17 Einsätze, was sich in 1442 Pflichtspielminuten niederschlägt.

Platz 9: Cedric Harenbrock

Harenbrock dagegen ist schon seit Sommer 2017 ein Rot-Weisser. In dieser Saison spielte er 21-mal, schoss drei Tore und gab sieben Vorlagen. Mit 1462 Minuten belegt er Platz neun.

Platz 8: Simon Engelmann

Essens Tormaschine ist mit 1596 absolvierten Minuten Achter. In dieser Saison steht er nach 21 Spielen bei 13 Toren und vier Vorlagen. Gemeinsam mit Kölns Florian Dietz teilt er sich Rang eins der Torjägerliste in der Regionalliga West.

Platz 7: Dennis Grote

Der 35-Jährige ist nach der Causa Preußen Münster und einem kokettierten Winterwechsel suspendiert, war zuvor aber gesetzt. Mit 1620 Minuten schafft er es dennoch auf Platz sieben dieses Rankings. In 18 Spielen gelangen ihm ein Treffer und sechs Assists.

Platz 6: Luca Dürholtz

Der Neuzugang vom Südwest-Regionalligisten SV Elversberg stand in 22 Spielen oder 1704 Minuten lang für RWE auf dem Feld. Ihm gelangen dabei zwei Tore und drei Vorlagen.

Platz 5: Isaiah Young

Der 23-Jährige ist in starker Form und genießt das Vertrauen von Trainer Christian Neidhart. In 21 Spielen lieferte Young fünf Tore und acht Vorlagen. Insgesamt beläuft sich seine Einsatzzeit auf 1725 Minuten.

Platz 4: Felix Herzenbruch

Knapp am Treppchen vorbei schlittert Herzenbruch mit 1745 Einsatzminuten. In der Verteidigung ist er kaum wegzudenken und kommt in dieser Saison schon auf 24 Pflichtspiele.

Platz 3: Sandro Plechaty

Ähnliches gilt für den Rechtsverteidiger, der gar bei 1781 Einsatzminuten steht. Er zahlte es in 21 Spielen bisher schon mit vier Toren und fünf Assists zurück.

Platz 2: José Enrique Rios-Alonso

Der Mann mit dem klangvollen spanischen Namen kommt bisher auf 1811 Einsatzminuten und ist damit der Dauerbrenner unter den Feldspielern. Er stand in 20 Spielen auf dem Feld, schoss zwei Tore und bildet mit Daniel Heber und Herzenbruch die Innenverteidigung.

Platz 1: Daniel Davari

Der erfahrene Keeper ist der Spitzenreiter dieses Rankings. In 21 Spielen sammelte er schon 1890 Einsatzminuten. Dabei blieb er achtmal ohne Gegentor.