RWE: Klarer Erfolg im 120-Minuten-Test gegen Oberliga-Top-Team

Rot-Weiss Essen hat einen erfolgreichen Samstag in Niedersachsen hinter sich. Vor rund 200 Zuschauern auf dem Kunstrasenplatz von Blau-Weiß Lohne siegte RWE mit 4:0.

Im Testspiel, das 120 Minuten dauerte - 4x30 Minuten - erzielten Erolind Krasniqi, Cedric Harenbrock (2) und Sandro Plechaty die RWE-Treffer gegen den ordentlich aufgelegten Oberliga-Zweiten aus Niedersachsen.

Von Beginn an zeigte es sich, dass das kein leichtes Testspiel für RWE wird. Blau-Weiß Lohne kämpft um den Aufstieg in die Regionalliga Nord und hat durchaus Qualität. Vielleicht mit der SSVg Velbert oder dem 1. FC Bocholt aus der hiesigen Oberliga Niederrhein vergleichbar.

RWE hatte in den ersten 60 Minuten sehr viel Ballbesitz, doch Hochkaräter blieben Mangelware. Der jüngste Zugang Thomas Eisfeld zeigte ab und an mal, wie gut er bei Distanzschüssen ist. Doch diese Versuche landeten entweder knapp am ziel vorbei oder in den Armen von Lohne-Keeper Christoph Bollmann. Da hatte schon eher Rilind Neziri (56.) für die Gastgeber die beste Einschussmöglichkeit, als er das Aluminium traf. Doch pünktlich zur Halbzeit - in der 60. Minute - erzielte der agile Erolind Krasniqi die Essener Führung. Erst am Freitag gab RWE die Vertragsverlängerung des offensiven Mittelfeldspielers bekannt.

Blau-Weiß Lohne - Startaufstellung: Bollmann - Düker, Övermann, Schepp, Westerhoff, Sarrasch, Heskamp, Goldmann, Tönnies, Burke, Neziri. Bollmann - Düker, Övermann, Schepp, Westerhoff, Sarrasch, Heskamp, Goldmann, Tönnies, Burke, Neziri. Rot-Weiss Essen: Koczor (61. Golz) - Sauerland (61. Plechaty), Rios Alonso (61. Heber), Langesberg (61. Herzenbruch), Voelcke (61. Bastians) - Kaiser (61. Dürholtz), Rüth (61. Tarnat) - Krasniqi (61. Kleinsorge), Eisfeld (61. Harenbrock), Kefkir (61. Young) - Janjic (61. Engelmann). Schiedsrichter: Timo Daniel. Tore: 0:1 Krasniqi (60.), 0:2 Harenbrock (101.), 0:3 Harenbrock (103.), 0:4 Plechaty (113.). Zuschauer: 200.

Die zweiten 60 Minuten wurden aus rot-weisser Sicht noch einmal ansehnlicher. Denn es stand auf sozusagen die erste Garde auf dem Kunstrasenplatz in Lohne. RWE war ganz klar die bessere Mannschaft in den zweiten 60 Minuten und belohnte sich für den Aufwand auch durch zwei weitere Treffer.

Cedric Harenbrock erzielte erst mit einem satten Pfund aus der Distanz das 2:0 (101.) und legte wenige Sekunden später zum 3:0 (103.), diesmal mit einem feinen Schlenzer, nach. Sandro Plechaty erzielte den Endstand zum 4:0-Erfolg der Essener.