Regionalliga West: Nächstes Regionalliga-Duell abgesagt

Am Wochenende steht der 23. Spieltag in der Fußball-Regionalliga West auf dem Programm. Zwei Partien wurden allerdings bereits abgesagt.

Das für Samstag angesetzte Duell zwischen dem VfB Homberg und dem SV Rödinghausen in der Regionalliga West wird nicht stattfinden. Wie die Homberger am Donnerstagmorgen mitteilten, wurde die Partie aufgrund von Corona-Fällen verlegt. Ein neuer Termin ist noch nicht bekannt.

Homberg und Rödinghausen mussten bereits zum Jahresstart am vergangenen Wochenende coronabedingt pausieren. Am Mittwoch war bereits das ebenfalls am Wochenende geplante Topspiel zwischen Fortuna Köln und Rot-Weiss Essen verlegt worden.