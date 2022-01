Regionalliga West: Ab sofort! Neue Heimat für den Bonner SC

Fußball-Regionalligist Bonner SC wird seine Heimspiele in der Restrunde nicht im Sportpark Nord bestreiten. Das teilte der Verein mit.

Der Bonner SC zieht ab sofort vom Sportpark Nord in den Sportpark Pennenfeld in den Süden der Stadt um. Der Sportpark Nord wird aktuell renoviert. Schon am Samstag (14 Uhr) gibt es die Bonner Heim-Premiere in Pennenfeld gegen den SC Wiedenbrück.